Missgeschick mit Folgen: Auto stürzt in Grünwalder Tiefgarageneinfahrt aufs Dach

Wegen eines Missgeschickes kam es in Grünwald am Vormittag zu einem Unfall. Ein älterer Autofahrer kam gerade noch mit einem blauen Auge davon.

Am Donnerstagvormittag kam es in Grünwald zu einem einem ungewöhnlichen Unfall. Ein Autofahrer wollte gerade mit dem Toröffner seine Tiefgarage öffnen, als er ersten Erkenntnissen nach versehentlich auf das Gaspedal trat. Der Hyundai, der an der Abfahrt stand, brach nach rechts aus und rutschte auf einen Betonsockel. Anschließend stürzte er nach links in die Abfahrt, wobei das Fahrzeug sich drehte und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und konnte laut Informationen von vor Ort das Auto unverletzt selbst verlassen. Notarzt und Rettungswagen mussten nicht eingreifen.

Das Auto wurde bei dem Unfall allerdings schwer beschädigt und dürfte nicht mehr fahrtüchtig sein.