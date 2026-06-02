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Miró-Gemälde aus Monaco wird in München versteigert

Ein Miró kommt bald in München unter den Hammer: Er stammt aus einer Privatsammlung in Monaco – und hat laut Auktionshaus Karl & Faber einen Millionenwert.
dpa |
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In einer Auktion im Juni soll ein wertvoller Miro unter den Hammer kommen. (Symboldbild)
In einer Auktion im Juni soll ein wertvoller Miro unter den Hammer kommen. (Symboldbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
München

Das Münchner Auktionshaus Karl & Faber bietet Mitte Juni ein Werk des spanischen Künstlers Joan Miró an. Wie das Auktionshaus mitteilte, handelt es sich bei dem Gemälde "Peinture" aus dem Jahr 1936 um eines der bedeutendsten Miró-Werke, die seit mehr als 25 Jahren auf dem deutschen Auktionsmarkt angeboten wurden.

Das Bild stammt aus einer Privatsammlung in Monaco und wird am ersten Tag der Auktionen "Moderne Kunst, Post War & Contemporary Art" am 11. und 12. Juni versteigert. Die Schätzung liegt bei 2,0 bis 2,5 Millionen Euro. Miró (1893-1983) experimentierte laut Auktionshaus bei dem Werk unter anderem mit Öl, Teer und Sand auf einer Hartfaserplatte. 

Insgesamt kommen bei den Auktionen rund 310 Werke der Klassischen Moderne sowie der Nachkriegs- und Gegenwartskunst zum Aufruf. Zu den Höhepunkten zählt auch das Werk "Zwei Mädchen an einem Birkenstamm stehend" der Malerin Paula Modersohn-Becker. Die um 1902 entstandene Tempera-Arbeit wird laut Aktionshaus mit 300.000 bis 400.000 Euro bewertet.

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