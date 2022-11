Ministerpräsident Söder gratuliert Schneider Weisse: Ein Prosit auf 150 Jahre Bierbraukunst

Jubiläum im Brauhaus im Tal: Ministerpräsident Markus Söder gratuliert Schneider Weisse zum 150. Geburtstag.

Stoßen an auf den runden Geburtstag: Schneider-Weisse-Chef Georg VI. Schneider (l.) und Ministerpräsident Markus Söder.

München - Man muss sich zum Geburtstag ja nicht gleich den Doppelbock einschenken. Wenngleich dieser ein Starkbier mit Geschichte ist: Denn das von Mathilde Schneider Anfang des 20. Jahrhunderts kreierte Getränk ist immerhin der erste Weißbier-Doppelbock des Freistaats.

150 Jahre Schneider Weisse: Feierlichkeiten im Brauhaus im Tal

Da der Aventinus mit 8,2 Prozent Alkohol dann doch recht schnell die Sinne benebelt, stießen die Gäste bei der großen Feier der Schneider-Weisse-Brauerei dann doch mit einem anderen Klassiker an: dem Weißbier. Für dieses schätzt der Münchner die Brauerei mit Stammsitz im Tal ja auch am meisten. Und angestoßen wurde kräftig am Donnerstagabend: Denn Schneider Weisse hat sein 150-jähriges Bestehen im Brauhaus im Tal gefeiert.

Unter den Ehrengästen: Ministerpräsident Markus Söder (CSU).