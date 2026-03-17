Milliarden-Moment am Münchner Flughafen: Besonderer Empfang für Fluggast

Vor 34 Jahren wurde Bayerns größter Flughafen in Betrieb genommen. Nun hat er mit Fluggast Nummer 1.000.000.000 einen weiteren Meilenstein erreicht.

Eine Milliarde Fluggäste haben den Flughafen München für Abflug oder Ankunft genutzt. Jetzt ist einer Passagierin eine besondere Ehre zuteilgeworden: Sie wurde als die milliardste Reisende empfangen.

Gemeinsam mit ihrer Familie ist sie an Gate 2 unter anderem von Finanzminister Albert Füracker (CSU) begrüßt worden. Der Minister hob den Standort hervor: Der Flughafen München sei ein zentraler Infrastrukturpfeiler im Freistaat und Bayerns wichtiges Tor zur Welt.

Der Weg bis zum milliardsten Passagier begann am 17. Mai 1992 mit der Aufnahme des Flugbetriebs am heutigen Standort im Nordosten von München. Heute bieten rund 90 Airlines internationale Flugverbindungen an.