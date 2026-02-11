AZ-Plus

Mietwagen-Betrug in München: Verdächtige ausgeliefert

Ein Betrüger-Duo soll in München Luxusautos gemietet und nicht zurückgegeben haben. Tausende Kilometer vom Tatort entfernt griff die portugiesische Polizei auf den Azoren zu.
AZ/dpa
Das Pärchen wurde auf den Azoren gefasst. (Archivfoto)
Das Pärchen wurde auf den Azoren gefasst. (Archivfoto)

Portugal hat ein Pärchen an Deutschland ausgeliefert, das im Raum München des schweren Betrugs beschuldigt wird. Es handele sich um zwei portugiesische Staatsbürger, teilte die Kriminalpolizei in Lissabon mit. 

Mietwagen-Betrug: Verdächtige in Portugal festgenommen

Der 32-jährige Mann und die 23-jährige Frau sollen im September vorigen Jahres mehrere Luxusfahrzeuge gemietet, diese aber nicht zurückgebracht, sondern ins Ausland geschafft und dort über eine kriminelle Organisation verkauft haben.

Der Mann werde zudem in Deutschland beschuldigt, dort weitere Personen für die kriminelle Tätigkeit angeworben zu haben, hieß es. Nach ihrer Rückkehr nach Portugal seien die beiden am 28. Januar in Ponta Delgada auf der Azoren-Insel São Miguel festgenommen worden.

