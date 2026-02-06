MietMap zeigt: An dieser Münchner U-Bahn-Linie sind die Mieten am günstigsten

Mietwohnungen sind in München eine teure Angelegenheit. Vor allem in der Nähe von U- und S-Bahnstationen kann es teuer werden. Aber je nach Linie kann es große Unterschiede geben.

Die Nähe zu einer U- oder S-Bahn-Haltestelle kann sich auf den Mietpreis auswirken. Aber im münchenweiten Vergleich gibt es große Unterschiede. (Archivbild)

Was Mieten angeht, da ist München – mit Abstand – das teuerste Pflaster der Republik. Doch was die Miethöhe angeht, da gibt es innerhalb der bayerischen Landeshauptstadt teilweise große Unterschiede. So kann ein Faktor zum Beispiel sein, an welcher U- oder S-Bahn-Station eine Mietwohnung liegt.

Dies zeigt die neue ImmoScout24 Miet-Map, welche die Angebotsmieten (kalt) für eine 70 Quadratmeter große, 30 Jahre alte Zweizimmerwohnung vergleicht, die an oder in unmittelbarer Nähe von Haltestellen der Münchner U- und S-Bahn zu finden sind. Basis sind jeweils die durchschnittlichen Angebotsmieten in der Neuvermietung.

Wohnungen an der Station Giselastraße sind besonders teuer

Laut Map werden die höchsten Angebotsmieten an Stationen in der Innenstadt und den angrenzenden innerstädtischen Quartieren aufgerufen. Das Mietniveau ist vor allem an den Stationen besonders hoch, wo mehrere U- und S-Bahn-Linien zusammentreffen.

Der höchste Wert, nämlich 1867 Euro, im Münchner Stadtgebiet wird dabei an der Giselastraße in Schwabing erreicht. An dieser Haltestelle verkehren die U3 und die U6.

Ebenfalls über 1800 Euro Angebotsmiete sind an der Fraunhoferstraße (1851 Euro / U1, U2 und U8), am Hohenzollernplatz (1847 Euro / U2 und U8) sowie im Lehel (1845 Euro / U4 und U5) fällig. Auch an den zentralen Umsteigepunkten wie dem Sendlinger Tor (1831 Euro / U1, U2, U3 und U6 sowie U7 und U8), der Münchner Freiheit (1825 Euro / U3 und U6) sowie dem Isartor (1823 Euro / S1 bis S 8) muss für eine 70-Quadratmeter-Wohnung mit zwei Zimmern noch über 1800 Euro Monatsmiete hingeblättert werden.

Die zehn teuersten Stationen in München

Rang Station Linie Angebotsmiete 1 Giselastraße U3 und U6 1867 Euro 2 Fraunhofer Straße U1, U2, U7 und U8 1851 Euro 3 Hohenzollernplatz U2 1847 Euro 4 Lehel U4 und U5 1845 Euro 5 Theresienwiese U4 und U5 1831 Euro 6 Münchner Freiheit U3 und U6 1825 Euro 7 Isartor S1 - S8 1823 Euro 8 Marienplatz U3 und U6 1821 Euro 9 Universität U3 und U6 1821 Euro 10 Max-Weber-Platz U4 und U5 1808 Euro

Je weiter man sich von der Innenstadt entfernt, desto stärker fallen die Angebotsmieten. Besonders in südöstlichen, westlichen und nordwestlichen Stadtteilen liegen die Werte deutlich unter dem innerstädtischen Niveau.

Mieten an der Linie U5 sind weit günstiger

Wer nicht so viel Miete zahlen möchte, sollte sich besser eine Wohnung in der Nähe von Haltestellen der Linie U5 suchen. Im stadtweiten Vergleich sind die Angebotsmieten an den Stationen Neuperlach Zentrum (1362 Euro / U5, U7 und U8) und Neuperlach Süd (1377 Euro / U5 sowie S2 und S5) am günstigsten. Auch an den U5-Stationen Therese-Giehse-Allee (1382 Euro) und Quiddestraße (1403 Euro) bewegt sich die Angebotsmiete noch im unteren Bereich für eine 70-Quadratmeter-Wohnung.

Die zehn günstigsten Stationen in München

Rang Station Linie Angebotsmiete 1 Neuperlach Zentrum U5 und U7 1362 Euro 2 Neuperlach Süd U5 1377 Euro 3 Therese-Giehse-Allee U5 1382 Euro 4 Quiddestraße U5 und U7 1403 Euro 5 Fasanenpark S 3 1404 Euro 6 Josephsburg U2 1404 Euro 7 Neuaubing S8 1405 Euro 8 Perlach S7 1409 Euro 9 Dülferstraße U2 1414 Euro 10 Michaelibad U5 und U7 1422 Euro

Auch im Westen, im Bezirk Aubing-Lochhausen-Langwied, lässt es sich – für Münchner Verhältnisse – noch recht günstig wohnen. Rund um die Stationen Neuaubing (1405 Euro / S 8) und Leienfelsstraße (1413 Euro / S4) bewegt sich die Angebotsmiete für eine 70-Quadratmeter-Wohnung knapp über der 1400-Euro-Grenze.

Wer günstiger mieten möchte, sollte sich am besten in Nähe der S-Bahn-Endstationen nach einer Wohnung umsehen. So liegt die durchschnittliche Kaltmiete an den Bahnhöfen Geltendorf (S4) und Kreuzstraße (S7) bei unter 700 Euro für eine vergleichbare Wohnung.