Nähe zu München wirkt sich aus: Auch hier werden die Mieten in Bayern teurer

In Bayern gibt es in mehr als einer Hinsicht ein Süd-Nord-Gefälle. Das gilt nicht zuletzt für Wohnungen. In welchem Teil des Freistaats es sich am günstigen lebt und welche Stadt wegen der München-Nähe teurer wird, erfahren Sie hier.

Eine Münchner Wohnanlage. In der Landeshauptstadt gibt es quasi keine Wohnungen mehr für weniger als zwölf Euro Miete pro Quadratmeter. (Symbolbild)

Wer in einer bayerischen Großstadt nach einer günstigen neuen Wohnung sucht, wird in Bayern am ehesten in Franken fündig: Sowohl in Nürnberg, Fürth und Erlangen als auch in Würzburg verlangen die Vermieter bei jeweils über 30 Prozent der inserierten Wohnungen weniger als 12 Euro pro Quadratmeter, wie der Immobilienverband Deutschland Süd (IVD) in München mitteilte.

Günstige Wohnung: in München nicht mehr im Angebot

In München ist dieses günstige Segment demnach praktisch nicht mehr vorhanden. In der Landeshauptstadt kosten demnach nahezu sämtliche Wohnungen (96 Prozent) mehr als 16 Euro pro Quadratmeter. Doch auch in Augsburg, Regenburg und Ingolstadt ist der Anteil von Mietwohnungen unter 12 Euro pro Quadratmeter sehr viel niedriger als in Franken.

Augsburger Mieter leiden unter Nähe zu München

Im Falle Augsburgs wirkt sich nach Einschätzung des IVD-Immobilienexperten Stephan Kippes die Nähe zu München aus. Der Anteil der für weniger als 12 Euro pro Quadratmeter angebotenen Wohnungen liegt in Bayerns drittgrößter Stadt demnach bei weniger als einem Fünftel (18 Prozent), so niedrig wie in keiner anderen Stadt außer München. Grundlage der Auswertung waren Wohnungsinserate auf Online-Portalen und in Zeitungen, nicht abgeschlossene Mietverträge. Allerdings kommt es nur sehr selten vor, dass Vermieter die Miete vor Vertragsunterschrift heruntersetzen.