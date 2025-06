Kommende Woche zeichnet der Guide Michelin wieder Spitzenköche und Top-Restaurants aus. Wie stehen die Chancen in München? Eine AZ-Analyse vorab.

Münchens derzeitig einziger und unerreichter Dreisternekoch: Jan Hartwig (42), der in seinem eigenen Restaurant Jan für Feinschmecker-Genüsse sorgt.

Es wird gerätselt und getuschelt. In der Münchner Spitzengastronomie gibt es derzeit scheinbar nur ein großes Thema: Sterne! Kommenden Dienstag ist es schließlich wieder so weit. Am 17. Juni werden die neuen Bewertungen der legendären Feinschmeckerbibel Guide Michelin für Deutschland bekannt gegeben.

Das lässt natürlich keinen Küchenkünstler, der täglich Hochleistungen am Herd vollbringt, kalt – auch, wenn sich gerade jetzt einige ganz besonders selbstbewusst zeigen, andere betont lässig.

Sterne-Rätsel in Münchens Spitzengastronomie: Wer gewinnt, wer verliert?

Wer wird in München neuer Sternekoch oder Sterneköchin? Wer konnte die strengen Restauranttester mit seiner Kochkunst überzeugen? Wer konnte seine bisherige Bewertung verteidigen oder bekommt vielleicht sogar einen zusätzlichen Michelin-Stern? Wem wird er schlimmstenfalls aberkannt?

Diese Fragen werden bald beantwortet sein. Dienstagabend findet im historischen "Gesellschaftshaus Palmengarten" in Frankfurt am Main die Guide-Michelin-Gala statt, bei der die feierliche Sterne-Verleihung im Mittelpunkt steht.

Gwendal Poullennec, der internationale Direktor des Guide Michelin, sagte schon jetzt: "Das Niveau der deutschen Küche ist ungebrochen hoch, mit bemerkenswerten Leistungen der Küchenteams von Nord nach Süd." Das lässt hoffen, dass auch München wieder viele Sterne erhält. In der kulinarischen Oberliga spielt München aber ohnehin längst: Nach Berlin hat die bayerische Landeshauptstadt deutschlandweit die meisten vom Guide Michelin ausgezeichneten Spitzenrestaurants.

Heuer wird es spannend, das steht fest. In Münchens Edelgastronomie hat sich einiges getan. Bei der Vorjahresbilanz von elf Restaurants mit je einem Stern, sechs Zwei-Sterne-Lokalen und einem mit der Höchstnote drei Sterne dürfte es nicht bleiben.

Diese Restaurants könnten neue Sterne holen – oder aufstocken

Ein Zwei-Sterne-Lokal, das stets ein Sterne-Garant war, wurde zugesperrt: das Käfer-Restaurant EssZimmer in der BMW-Welt mit "Dauerbrenner" Bobby Bräuer (63) am Herd. Dieser hat sich verabschiedet, das Lokal wird derzeit umgebaut. Mit neuem Namen (The Cloud) und neuem Küchenchef sollen dann wieder Sterne kommen.

Geschlossen wurde außerdem, keine drei Jahre nach der Eröffnung, erst vor wenigen Wochen das mit einem Stern prämierte Mural Farmhouse. Ob es an einem anderen Ort wiederaufersteht, ist ungewiss.

Im quasi zweiten Mural-Lokal, nur Mural genannt und beheimatet im Muca-Streetart-Museum verabschiedete sich im August 2024 Küchenchef Joshua Leise (29) der dem Mural seit 2020 einen Michelin-Stern erkocht hatte. Kann sein Nachfolger Felix Adebahr (30) den Stern in so kurzer Zeit erfolgreich verteidigen?

Neue Chancen für Münchens aufstrebende Spitzenköchinnen

Alle anderen Restaurants, die bislang mit einem Stern geadelt wurden, dürften diesen auch heuer wieder erhalten: Acquarello, Brothers, Gabelspiel, Les Deux, Mountain Hub Gourmet, Showroom, Sparkling Bistro, Tantris DNA und Werneckhof.

Für eine Überraschung und einen zweiten Stern könnten – es wäre ihnen und ihrer Kochkunst zu wünschen – in dieser Riege möglicherweise nur zwei Spitzenköchinnen: Werneckhof-Chefin Sigi Schelling und Les-Deux-Küchenchefin Nathalie Leblond.

Franz-Josef Unterlechner. © Catherina Hess

Mehr als verdient hätte einen Stern längst Franz-Josef Unterlechner vom Restaurant Schwarzreiter im Hotel Vier Jahreszeiten. Ihre stolze Zwei-Sterne-Auszeichnung werden höchstwahrscheinlich auch 2025 die bisherigen Gourmet-Treffs wieder erfolgreich behalten: das Tantris (mit Küchenchef Benjamin Chmura), das Atelier im Hotel Bayerischer Hof (Anton Gschwendtner), die Schreiberei (Tohru Nakamura), Münchens jüngstes Zwei-Sterne-Lokal Komu (Christoph Kunz) und das Alois im Feinkosthaus Dallmayr mit Rosina Ostler. Manch einer munkelt, dass die höchst ambitionierte 33-jährige Küchenchefin vielleicht sogar einen dritten Stern bekommen könnte.

Rosina Ostler. © Sigi Mueller

Alle Augen auf Jan Hartwig: Bleibt er Münchens Drei-Sterne-Garant?

Auszugehen ist jedoch davon, dass Kulinarik-Superstar Jan Hartwig (42) mit seinem Restaurant Jan einmal mehr für Münchens einzigen Gourmet-Treff mit drei Sternen sorgen wird. Bleibt abzuwarten, wie die Guide-Michelin-Tester tatsächlich entschieden haben. In Sternenglanz wird München auf jeden Fall leuchten. Wie hell, das wird sich kommende Woche zeigen.