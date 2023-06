Michael J. Fox: Hollywood-Star bei Preisverleihung in München zu Gast

Den Hollywood-Schauspieler Michael J. Fox will das Start-up-Festival "Bits & Pretzels HealthTech" am Dienstag in München mit einem neu geschaffenen Preis ehren.

20. Juni 2023 - 06:36 Uhr | AZ/dpa

Michael J. Fox spricht. © George Walker IV/AP/dpa

München - Der an Parkinson erkrankte Hollywood-Star Michael J. Fox (61) werde den "Frontier Award" des Münchner Start-up-Festivals persönlich entgegennehmen, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit. Danach sei ein Interview mit ihm auf der Bühne geplant. "Seine Geschichte voller Mut und Optimismus hat Millionen Menschen weltweit inspiriert", teilte das Festival mit. Michael J. Fox: Star-Schauspieler wird in München geehrt Mit 29 Jahren, mitten in seiner erfolgreichen Schauspielkarriere, habe Fox ("Zurück in die Zukunft") die Parkinson-Diagnose erhalten. "Anstatt in Selbstmitleid zu zergehen, setzte er sich für die Parkinson-Forschung ein und gründete die Michael J. Fox Foundation." Die Stiftung sei mittlerweile der größte private Förderer der Parkinson-Forschung weltweit, hieß es in der Mitteilung. "Durch Fox's Anstrengungen wurden mehr als 1,75 Milliarden Dollar für die Parkinson-Forschung gesammelt." "Bits & Pretzels HealthTech" ist ein Ableger der Gründermesse "Bits & Pretzels", die seit einigen Jahren während des Oktoberfestes in München stattfindet und bei der schon Ex-US-Präsident Barack Obama als Redner auftrat. Des Festival dauert bis Mittwoch.