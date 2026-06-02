Mia steckt mit Bein in Stuhl fest: Münchner Feuerwehr befreit die Zweijährige

Eine kleine Unachtsamkeit beim Toben hatte für das Mädchen aus dem Münchner Süden große Auswirkungen. Die Zweijährige aus Solln rutscht beim Spielen bis zum Knie zwischen die Streben eines Stuhls. Weil weder Öl noch Seife halfen, rückte die Feuerwehr an.

Die Feuerwehr München befreit eine 2-jährige, die beim Spielen mit dem Bein zwischen den Brettern einer Stuhl-Sitzfläche geraten war.

Beim Spielen ist ein zweijähriges Mädchen aus der Olivierstraße in Solln am Montagnachmittag mit dem rechten Bein zwischen die Bretter einer Stuhlsitzfläche geraten. Die kleine Mia steckte plötzlich bis zum Knie fest und bekam ihr Bein auch nicht mehr frei. Die kleine Unachtsamkeit beim Toben hatte große Auswirkungen. Denn auch Mias Eltern bekamen trotz aller Bemühungen ihre Tochter nicht mehr frei.

Der Stuhl hielt das Bein des Mädchens eisern im Griff. Alle Versuche der Eltern, ihr Kind mit Seife oder Öl zu befreien, scheiterten. „Da ein Stuhl am Bein beim Spielen als ungemein hinderlich gilt“, so ein Sprecher der Feuerwehr, "half am Ende alles nichts, professionelle Helfer mussten her."

Zwei Feuerwehrleute helfen Mia aus der Klemme. © Branddirektion

Die Rettung dauert nur 20 Minuten

Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges traf auf ein sehr entspanntes Kind. Während die Mutter Mia ablenkte, machte sich die Feuerwehrleute ans Werk. Sie schnitten einen Steg der Sitzfläche mit einer Metall-Bügelsäge ein und spreizten ihn mit Muskelkraft auf. Mit minimalem Schaden am Stuhl konnte das Knie des Mädchens so gänzlich unbeschadet befreit werden, so der Feuerwehrsprecher. Auch die Mutter war wohlauf und hatte den Schreck bald überwunden. Nach 20 Minuten konnten die Helfer der Feuerwehr wieder abrücken und Mia konnte ohne Stuhl am Bein wieder herumtoben.