Mia Kim wird neue Chefärztin in der München Klinik Neuperlach

Mia Kim übernimmt ab Mittwoch den Posten in Deutschlands größtem Darmzentrum.

München - In ihrem ehemaligen Klinikum führte sie OP-Roboter in der Darm- und Enddarm-Chirurgie ein und sie ist eine der anerkanntesten Experten bei der Behandlung von Darmkrankheiten in Europa: Am Mittwoch wird Mia Kim neue Chefärztin in der München Klinik Neuperlach und somit Chefin in Deutschlands größtem Darmzentrum.

Gemeinsam mit Chefärztin Natascha C. Nüssler, wird sie die Klinik mit rund 80 Mitarbeitern aus Medizin und Pflege und mit jährlich über 5000 ambulanten und stationären Fällen führen.

Mia Kim © ho/München Klinik

"Jeder unserer Handgriffe hat Konsequenzen für die Lebensqualität der operierten Patienten", sagt Mia Kim bei ihrem Antritt in Neuperlach. "Chirurgie ist für mich ein Fach, das die individuell beste Therapie zum Ziel hat", so die Ärztin.

"Nicht isoliert im OP-Saal, sondern im Dialog mit dem Patienten und im engen interdisziplinären Austausch der besten Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet." Seit Februar vergangenen Jahres leitete Kim bereits die Allgemein- und Viszeralchirurgie der München Klinik Harlaching.

Über ihren neuen Job in der großen München Klinik Neuperlach meint sie: "Das hohe Niveau, das Teamwork sowie die Erfahrung durch große Fallzahlen sind der Schlüssel, der zu der enormen Behandlungsqualität in Neuperlach führt."