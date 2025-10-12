Metzgerei in München: "An guten Tagen gehen 500 Burger über den Tresen"

Ali Gashi kennt seine Kunden gut – und verkauft neben Leberkäse und Aufschnitt auch Burger, die sich herumgesprochen haben. 500 Stück am Tag, mit Fleisch aus dem Allgäu und einer geheimen Soße.

Ali Gashi (31) vor seiner Metzgerei "Metzger Buam" in Untergiesing. Neben der üblichen Metzger-Ware verkauft er hier auch Burger, die gut ankommen.

"Hallo Franz. Was kriegst du?", begrüßt Ali Gashi den Herrn, der gerade seine Metzgerei betreten hat, mit einem breiten Grinsen. Nach einem prüfenden Blick in die Theke entscheidet der sich für ein bisserl Aufschnitt.

Routiniert spannt der gelernte Metzger den Leberkäse in die Schneidemaschine. Mit einem leisen Surren beginnt sich das Messer zu drehen und dünne Scheiben fallen auf das bereitgelegte Papier. Unterdessen ist Zeit für einen kurzen Ratsch: "Na, wie geht’s dir, Franz?"

Der herzliche Umgang mit seiner Kundschaft ist ihm wichtig. Er kennt seine Stammgäste gut. Was viele von ihnen aber noch nicht wissen: Ali Gashi verkauft neben Wiener, Salami, Schinken und Semmeln mit Schnitzel oder Wammerln auch frische Burger. Und die sind so gut, dass sie sich unter Burgerliebhabern herumgesprochen haben. Am Tag bevor die AZ zu Besuch ist, belieferte er etwa Mitarbeiter eines großen deutschen Autoherstellers auf der IAA.

Für Ali Gashi stand immer fest: "Irgendwann verbinde ich die Metzgerei mit Burgern"

Angefangen hat alles so: "Ich habe Metzger gelernt und später in einer Diskothek Burger gebraten. Das hat mir Spaß gemacht." Dann ergab sich eine Gelegenheit: "Mein großer Bruder ist Kältetechniker und hat die Kühlanlagen für diese Metzgerei hier gemacht. Als der Laden frei wurde, hat er zu mir und meinem jüngeren Bruder gemeint: 'Habt ihr Lust?' Ich meinte: 'Also gut, fangen wir damit an.'"

Doch eines stand für Ali Gashi von Anfang an fest: "Irgendwann verbinde ich die Metzgerei mit Burgern." Und das läuft seit einiger Zeit ziemlich erfolgreich. "An guten Tagen gehen 500 Burger über den Tresen", sagt der 31-Jährige. Dem Münchner ist dabei besonders eines wichtig: die Qualität.

"Ich bin mir zu 100.000 Prozent sicher, dass für den Preis kein Burger in München eine bessere Fleischqualität bieten kann", sagt Gashi. Auf die Frage, woher die Rinder für seine Patties stammen, nennt er den Umkreis von Kempten im Allgäu.

Kollege Bajram Zumberi beim Burgermachen. © privat

Gashi und sein Team setzen auf einen klassischen, guten Burger: "Bei uns gibt es keinen Schnickschnack"

Dann kommt Ali Gashi auf die Buns, also die Burgerbrötchen, zu sprechen: "Mein Bäcker, von dem ich die Buns bekomme, macht die besten." Dazu kommt eine Soße, die er nach Geheimrezept selbst zubereitet. Ein Kollege von Ali Gashi scherzt: "Keiner weiß, was drin ist. Es gibt Vermutungen von gehäckselter Bratwurst bis altem Gurkenwasser."

Ali Gashi setzt ein Pokerface auf. Dazu wird er bestimmt nichts sagen, denn die Soße ist freilich eine wichtige Komponente am Burger. Zwar ist jede dieser Komponenten wohl überlegt, aber viele gibt es nicht, denn: "Wir machen ganz klassische Burger. Soße, Salat, Tomate, Zwiebel, Fleisch, Käse. Bei uns gibt es keinen Schnickschnack."

Ein Burger kostet 7,90 Euro, im Menü sind es derzeit 10,90 Euro – inklusive Pommes und Getränk. Allerdings alles nur zum Mitnehmen, hinsetzen kann man sich dort nicht.

Ali Gashi über seine Kollegen: "Die Metzger Buam sind so viele mehr"

Bei dem ganzen Erfolg, ist dem gelernten Metzger eines wichtig zu sagen: "Ich habe wirklich Top-Kollegen", und auf die könne er sich verlassen. Zwar sei auf dem Logo der Metzgerei sein Gesicht, "aber die Metzger Buam sind so viele mehr, die dazu beigetragen haben, dass das hier funktioniert". Der andere auf dem Logo ist übrigens sein kleiner Bruder, der sich inzwischen beruflich neu orientiert hat.

Ali Gashi hat zwar eine Riesenfreude am Burger-Geschäft, doch seine Stammkundschaft versorgt er weiterhin gern mit Aufschnitt, Schnitzelsemmeln – und einem Grinsen hinter der Theke. Und vielleicht spricht sich sein Burger ja noch so weit herum, dass auch Stammkunde Franz bald sagt: "An Burger bittschön, Ali."

Die Metzgerei in der Hans-Mielich-Straße 1a hat Di, Do, Fr 8-18 Uhr, Mi bis 15 Uhr und Sa 7-13 geöffnet