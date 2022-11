Metallica in München: Heute startet der Vorverkauf

Die Kult-Metaller kommen für zwei Konzerte ins Olympiastadion. Alle Infos zum Vorverkauf:

München/Frankfurt/Main - Die Metalband Metallica wird auf ihrer kommenden Welttour auch Station in Deutschland machen – und zwar in Hamburg und München.

Metallica: "M72 World Tour" macht Halt in München

Wie an allen Orten der Tournee mit dem Titel "M72 World Tour" sind dort jeweils zwei Auftritte von Sänger James Hetfield, Drummer Lars Ulrich und Co. geplant, wie der Veranstalter Live Nation am Montag in Frankfurt mitteilte.

Gleichzeitig haben Metallica den ersten Song ihres nächsten Albums veröffentlicht mit dem Titel Lux Æterna:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Metallica am 24. und 26. Mai im Olympiastadion

In der Hansestadt wird demnach am 26. und 28. Mai 2023 im Volksparkstadion gerockt, in München am 24. und 26. Mai 2024 im Olympiastadion. Los geht die Tour Ende April kommenden Jahres in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena. Als Support-Acts mit dabei sind Five Finger Death Punch, Architects, Mammoth WVH und Ice Nine Kills.

Der erste Vorverkauf beim Portal Ticketmaster für die Konzerte beginnt bereits am Mittwoch, 30. November 2022 um 9 Uhr, ab Donnerstag 9 Uhr gibt es Zwei-Tages-Tickets. Am Freitag schließlich startet der Vorverkauf für die ganze Metallica-Tour 2023/2024.

.