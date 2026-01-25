Messerstecherei in Mathäser-Passage: 26-Jähriger schwer verletzt
Rund um den Mathäser-Filmpalast herrscht samstags normalerweise reges Treiben: Feierwillige ziehen durch die Bayerstraße, Kinobesucher strömen in den Gebäudekomplex und in der angeschlossenen Einkaufspassage bummeln potenzielle Kunden.
Genau dort kam es jedoch am vergangenen Samstag zu einem schwerwiegenden Vorfall. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich gegen 18.30 Uhr im Bereich der Mathäser-Einkaufspassage eine Messerstecherei.
26-Jähriger nach Messerstecherei verletzt
Mehrere Männer sollen dabei auf einen 26-Jährigen losgegangen sein. Der Afghane ohne festen Wohnsitz in Deutschland erlitt mehrere Stichverletzungen im Oberkörperbereich und musste notoperiert werden. „Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass er in Lebensgefahr schwebt“, sagte ein Polizeisprecher am Tag nach der Tat.
Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist bislang unklar. Die unbekannten Täter flüchteten laut Polizei in verschiedene Richtungen. Eine anschließende Fahndung blieb ohne Erfolg.
Rund 50 Einsatzkräfte beteiligt – Fahndung ohne Erfolg
Nach dem Polizeieinsatz, an dem rund 50 Einsatzkräfte beteiligt waren, wurden vor Ort Zeugen befragt. Diese beschrieben die Täter als männlich, schlank, mit schwarzen Haaren und dunkler, sportlicher Bekleidung.
Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt im Mathäser aufgehalten haben und Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei der Polizei (08929100) zu melden.
- Themen:
- Polizei
