AZ-Plus

Messerangriff in München: Kettenhemd rettet Polizisten

Ein Mann randaliert in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Obergiesing in seiner Wohnung. Er ist mit einem Messer bewaffnet. Als Polizisten die Wohnung stürmen, sticht er mit dem Messer auf einen der Beamten ein. Dieser bleibt dank des Kettenhemdes unverletzt.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos im Kettenhemd. (Symbolbild)
Ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos im Kettenhemd. (Symbolbild) © Boris Roessler

Ein psychisch verhaltensauffälliger Mann (69) hat am Mittwochabend in seiner Wohnung in Obergiesing randaliert. Als Spezialkräfte der Polizei die Wohnung stürmten, ging er mit einem Messer auf sie los.

Nachbarn verständigten gegen 18.15 Uhr den Polizeinotruf. Der 69-Jährige im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Schloß-Berg-Straße schrie herum. Er warf die Kleidung seiner Ex-Partnerin und deren persönliche Unterlagen aus dem Fenster. Alles landete unten auf dem Gehweg.

Partnerin hat ihn verlassen

Als die ersten Streifen an der Wohnsiedlung eintrafen, weigerte sich der Mann, seine Wohnungstür zu öffnen. Der 69-Jährige soll psychisch schwer krank sein und zudem seine Medikamente gelegentlich eigenmächtig absetzen.

Dazu kam, dass seine Partnerin ihn offenbar erst kürzlich verlassen hatte. Die Polizisten versuchten, über ein Fenster Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Dabei zeigte der 69-Jährige ein Messer und fuchtelte damit herum.

Spezialausrüstung schützt Polizisten

Beamte des Unterstützungskommandos (USK) legten daher vorsichtshalber ihre Kettenhemden an, die sie bei solchen Einsätzen vor Stichverletzungen schützen sollen.

Als die Polizisten dann die Wohnung stürmten, ging der Mieter, wie zu erwarten war, mit seinem Messer auf sie los. Einen der Beamten traf er mit der Klinge mehrmals am Arm. Das Kettenhemd verhinderte allerdings, dass der Polizist verletzt wurde. Die Tatwaffe, ein Taschenmesser, wurde von den Beamten sichergestellt.

Randalierer in die Psychiatrie eingewiesen

Der 69-Jährige wurde festgenommen und anschließend wegen Fremdgefährdung in eine nahe gelegene psychiatrische Klinik in Haar gebracht. Er wurde wegen Angriffs und Widerstands gegen Polizisten sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Dugi vor 2 Stunden / Bewertung:

    Es ist sehr erfreulich, dass die Polizei es erneut geschafft hat, eine derartige Situation zu lösen, ohne die Person mit dem Messer zu erschießen. Es geht also. Vermutlich nicht immer, aber hoffentlich immer öfter.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Chris_1860 vor 6 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Dugi

    Sofern es möglich und für Beamte sowie Passanten ungefährlich ist, wird nicht geschossen. Es ist logisch, dass kein Polizeibeamter zur Gaudi und ohne Not auf einen Menschen schießt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.