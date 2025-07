Pressekonferenz zur „Langen Nacht der Mode“ mit Dr. Rainhard Riepertinger (v.l.), Projektleiter der Landesausstellung und stellvertretender Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, Schuelerinn Anna Reichlmair, Model Freddi, Schuelerin Claudia Kneissl, Naomi Grahor von Perfect Runway, Schuelerin Damaris Roennecke und Martin Veit, Schulleiter der Deutschen Meisterschule fuer Mode, aufgenommen am 11. Juli 2025 in der Deutschen Meisterschule fuer Mode in Muenchen. Am 02. August 2025 findet zum zweiten Mal im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg die „Lange Nacht der Mode“, als Rahmenprogramm zur Bayerischen Landesausstellung „Ludwig I. – Bayerns groesster Koenig?“, statt.

© Lennart Preiss (Haus der Bayerischen Geschichte)