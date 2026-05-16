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Mehrere Tausend Teilnehmer bei "Krachparade" in München

Seit 2014 findet in München die "Krachparade" statt – dabei wird gegen Wuchermieten und für eine lebendige Kulturszene demonstriert. Der Anstieg der Mieten ließ sich damit aber bisher nicht stoppen.
AZ/dpa |
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Mehrere Tausend Menschen nehmen in München an der "Krachparade" teil.
Felix Hörhager/dpa 4 Mehrere Tausend Menschen nehmen in München an der "Krachparade" teil.
Die Teilnehmer kamen auch aus der Kreativszene.
Felix Hörhager/dpa 4 Die Teilnehmer kamen auch aus der Kreativszene.
Die Band Toxic Pills nahm ebenfalls an der Münchner "Krachparade" teil.
Felix Hörhager/dpa 4 Die Band Toxic Pills nahm ebenfalls an der Münchner "Krachparade" teil.
Mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich vor der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
Felix Hörhager/dpa 4 Mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich vor der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.

Mehrere Tausend Menschen haben in München bei der jährlichen "Krachparade" gegen hohe Mieten demonstriert und mehr Unterstützung für Musiker und Subkultur gefordert. An der Auftaktkundgebung im Universitätsviertel nahmen geschätzt 4000 bis 5000 Menschen sowie mehrere Dutzend Musikmobile und rollende Bühnen teil. Angemeldet hatten die Veranstalter bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Die Kundgebungen des Bündnisses "Mehr Lärm für München" finden seit 2014 statt, inspiriert von Rave-Paraden. In diesem Jahr beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter 60 Vereine, Initiativen und Kollektive. Abgesehen vom Protest gegen die horrenden Mieten in der Landeshauptstadt fordert das Bündnis mehr Freiraum für Feiern, Musiker und laute Veranstaltungen in München.

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1 Kommentar
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  • Boandl_kramer vor einer Stunde / Bewertung:

    Die demonstrieren gegen zu hohe Mieten? Warum sieht man von denen dann nie jemand, wenn die Regierung oder die Stadt mal wieder das Bauen und Wohnen komplizierter und teurer macht?

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