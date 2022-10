Mehr Lärm und bezahlbare Mieten: Krachparade-Demo am Samstag

Zwei Anliegen, eine Demo: Am Samstagnachmittag gehen Aktivisten für mehr Lärm und für bezahlbare Mieten gemeinsam auf die Straße.

Motto: ausspekuliert! Am Samstag werden rund 500 Menschen bei der Demo in München erwartet. (Archivbild)

München - Es sind zwei Anliegen, die vielleicht nur auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben: Die eine Gruppe nennt sich "Mehr Lärm für München" und fordert genau das: mehr Möglichkeiten und Orte in München, an denen man auch mal laut sein darf.

Die andere Gruppe sammelt sich unter dem Schlagwort "ausspekuliert" und fordert das, was in München immer rarer zu werden scheint: bezahlbaren Wohnraum.

Demo in München: "Miet- und Lärmpolitischer Soundspaziergang"

Anlässlich des bundesweiten Aktionstags "Hände hoch für bezahlbaren Wohnraum" haben sich die beiden Gruppen nun zusammengetan. Ihre Demonstration am Samstagnachmittag nennen sie passenderweise "Miet- und Lärmpolitischer Soundspaziergang der #Krachparade".

Es ist so etwas wie eine Tanz-Demonstration durch die Innenstadt, die am Samstagnachmittag um 15 Uhr am Wittelsbacher Brunnen am Maximiliansplatz startet.

Von da zieht die Demonstration über den Altstadtring zum Max-Joseph-Platz und dann die Ludwigstraße und die Leopoldstraße hoch bis zur Münchner Freiheit. Die Demo endet dann am Nikolaiplatz.

Das Kreisverwaltungsreferat rechnet mit bis zu 500 Teilnehmern.