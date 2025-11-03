AZ-Plus

Mehr als ein Dutzend S-Bahn-Führerstände in München beschädigt

Während der Fahrt dringen Täter in die Führerstände von S-Bahnen ein und richten dort einen Schaden an. Die Bundespolizei such nach dem oder den Tätern. Viele Fragen sind offen.
Die Ermittler werten zahlreiche Videoaufzeichnungen aus. (Symbolbild)
Die Ermittler werten zahlreiche Videoaufzeichnungen aus. (Symbolbild)

Ganze 13 Führerstände von Münchner S-Bahnen sind von einem oder mehreren unbekannten Tätern während der Fahrt beschädigt worden. 

S-Bahn-Führerstände aufgebrochen: Bundespolizei wertet Videos aus 

Wie die Polizei mitteilte, gelangten der oder die Unbekannten vermutlich mit einem Führerstandschlüssel in die Fahrzeuge – denn Aufbruchspuren oder Schäden an den Schlössern gab es demnach nicht.

In den Führerständen wurden unter anderem die Mikrofone für Durchsagen und diverse elektronische Kabel beschädigt. Zudem wurden Teile der Funktelefone gestohlen. Der Grund für den Vandalismus war bislang unklar.

Die Bundespolizei wertet derzeit Videoaufzeichnungen aus den S-Bahnen und Haltestellen aus. Es wird wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

