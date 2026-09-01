Knapp war’s nicht: Statt der benötigten 33.000 unterschrieben über 50.000 Münchner für ein Bürgerbegehren, welches mehr Bäume in die Straßen bringen soll.

Mit deutlich über 50.000 Unterschriften wahlberechtigter Münchnerinnen und Münchner hat das Bürgerbegehren Baumentscheid München die gesetzliche Mindestanzahl (33.000 Unterschriften) bei Weitem übertroffen. Ein starkes Zeichen an die Stadt, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiatoren: "Jetzt braucht es konsequenten Hitzeschutz."

Bereits 37 Hitzetage in diesem Sommer

Der Rekordsommer 2026 mache die Dringlichkeit des Vorhabens deutlich: Bis zum 31. August 2026 zählte München bereits 37 heiße Tage (30 Grad und mehr) und sieben Tropennächte (20 Grad). Zum Vergleich: Im langjährigen Mittel (1991-2020) seien es nur elf heiße Tage und keine Tropennacht pro Jahr. Ausreichend Stadtbäume könnten diese extremen Temperaturen mildern und so vor den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen von Hitze schützen. Dafür setzt sich der Baumentscheid München ein.

Was als Nächstes geschieht

Das Ziel der Initiative: Ein verbindlicher Maßnahmenplan der Stadt soll bis 2040 für mindestens 30 Prozent Baumkronenüberdeckung an Münchens Straßen sorgen. Der nächste Schritt: Spätestens im Spätsommer wird das Bürgerbegehren offiziell bei der Stadt eingereicht. Diese muss innerhalb eines Monats über die Zulässigkeit entscheiden und dabei die Gültigkeit der Unterschriften prüfen.