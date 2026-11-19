Die Feuerwehr rückte zu mindestens 35 Einsätzen aus, um die Folgen des Unwetters zu beseitigen. Hauptsächlich beschäftigten umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste die Einsatzkräfte. Die Bilanz der Sturmtage im Einzelnen.

Update: Sturmtief "Uma" geht auch nach Tagen noch immer nicht die Puste aus. Insgesamt ist die Münchner Berufsfeuerwehr im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnacht zu 35 unwetterbedingten Einsätzen gerufen worden, teilte am Donnerstag ein Sprecher der Branddirektion mit. 15 davon wurden am Mittwoch abgearbeitet. In der Erdmannsdörferstraße im Stadtteil Pasing-Obermenzing ist am Mittwochabend aufgrund starker Böen eine große Tanne auf mehrere Autos und eine Stromleitung gestürzt. Die Stadtwerke mussten die Leitung erst stromlos schalten, damit die Feuerwehr den Masten umlegen konnte. Im Anschluss wurde der Baum mit einer Motorsäge zerteilt und beseitigt, um die Autos zu befreien. Der entstandene Sachschaden kann von der Feuerwehr München nicht beziffert werden.

Der umgestürzte Baum hat das Heck eines Skoda erwischt. © Branddirektion

Weitere Sturmeinsätze auch im Süden der Stadt

An der Bad-Wörishofener-Straße in der Parkstadt Solln ist zwischen einem Grünstreifen an der Straße und einem Geh- und Radweg ein größerer Baum entwurzelt worden. Da er zwischen weiteren Bäumen hängen geblieben war, hatten aufmerksame Anwohnende direkt den Notruf verständigt. Eine akute Gefahr für den Straßenverkehr konnte nicht ausgeschlossen werden. Daher brachten die Einsatzkräfte den Baum mit Hilfe eines Mehrzweckzuges zum Liegen. Bei den weiteren Einsätzen im Stadtgebiet beseitigte die Feuerwehr München Äste und Gegenstände.

Los ging es mit den Sturmeinsätzen bereits am Dienstag

Erstmeldung vom 18.11.2026: Der heftige Herbststurm von Dienstag auf Mittwoch hat zu zahlreichen Einsätzen im gesamten Stadtgebiet geführt. Die Feuerwehr rückte zu mindestens 20 Einsätzen aus, um die Folgen des Unwetters zu beseitigen. Hauptsächlich beschäftigten umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste die Einsatzkräfte. Auf der Bahnstrecke der S-Bahnlinie S1 ist ein Ast auf eine Oberleitung gefallen und hat bereits begonnen zu glühen. Die Feuerwehr konnte den Entstehungsbrand jedoch schnell ablöschen.

Mehrere Bäume im Stadtgebiet wurden vom Sturm umgeknickt. © Feuerwehr München

Berg am Laim: Umgestürzter Baum blockiert gesamte Fahrbahn

Zudem sorgte im Stadtteil Berg am Laim ein umgestürzter Baum für eine größere Behinderung. Dieser war auf eine öffentliche Straße gefallen und blockierte die gesamte Fahrbahn. Die eingetroffenen Einsatzkräfte schnitten den rund 40 Zentimeter dicken Baum mit einer Kettensäge durch, damit er entfernt werden konnte.