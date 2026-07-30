Mehr als 3000 Baustellen: Wie genervt sind die Münchner wirklich?

Stau, Stau und noch mehr Stau: Wer derzeit durch München unterwegs ist, braucht vor allem eines – Geduld. Die AZ hat sich in der Stadt umgehört: Wie erleben die Münchner die derzeitige Baustellen-Dichte? Welche Einschränkungen bringen sie am meisten auf die Palme – und wo zeigen sie noch Verständnis für die Bauarbeiten? Eine Umfrage.

AZ | 30. Juli 2026 - 13:26 Uhr

München, die Stadt der Baustellen? Die AZ hat nachgefragt. © Peter Kneffel/dpa

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