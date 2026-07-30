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Mehr als 3000 Baustellen: Wie genervt sind die Münchner wirklich?

Stau, Stau und noch mehr Stau: Wer derzeit durch München unterwegs ist, braucht vor allem eines – Geduld. Die AZ hat sich in der Stadt umgehört: Wie erleben die Münchner die derzeitige Baustellen-Dichte? Welche Einschränkungen bringen sie am meisten auf die Palme – und wo zeigen sie noch Verständnis für die Bauarbeiten? Eine Umfrage.
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München, die Stadt der Baustellen? Die AZ hat nachgefragt.
München, die Stadt der Baustellen? Die AZ hat nachgefragt. © Peter Kneffel/dpa
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2 Kommentare
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  • FRUSTI13 vor 4 Minuten / Bewertung:

    Vielleicht sollte man mal eine Umfrage machen, bei Anwohnern und Geschäftsleuten, die von so never ending Baustellen betroffen sind!

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  • Remuc72 vor 19 Minuten / Bewertung:

    Ich bin von keiner wirklich genervt, es wurde halt auch da zu lange zu viel ignoriert/Marode gespart.
    Ich denke das die meisten einfach wieder mal etwas runter fahren sollten und nicht immer alles verteufeln. Wer die Zeit nicht mehr hat hat wesentlich andere Probleme.
    Keep cool!

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