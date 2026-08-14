Mehr als 30 Grad zum Wochenausklang – wann kommt der Regen?

Noch einmal Sonne und sommerliche Temperaturen: In München werden am Wochenende bis zu 33 Grad erwartet. Doch am Sonntag kündigt sich ein Wetterumschwung an.

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Am Freitag und Samstag wird es nochmal richtig warm in München und Bayern.

Freibad? See? Flussufer? Wer der Sommerhitze in Bayern noch etwas abgewinnen kann, sollte die kommenden Tage voll auskosten. Denn bald kommt der von vielen ersehnte Regen.

Warme Tage stehen bevor

Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden Bayerns bis zu 34 Grad, am Samstag bis zu 36 Grad. In München lohnt sich also ein Sprung in die kühle Isar oder ein Besuch im Freibad.

Im Norden werden am Samstag in Mainfranken sogar 38 Grad vorhergesagt. In München bleibt es unter der 35-Grad-Grenze, bei etwa 33 Grad und Sonne.

Die Temperaturen in München sollen am Wochenende bis zu 33 Grad erreichen. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber (www.imago-images.de)

Wetterumschwung erwartet

Am Sonntag wird ein Wetterumschwung mit Regen erwartet, auf den vor allem die Landwirtschaft dringend wartet.

Es ist trocken in Bayern - doch der Regen naht. © Daniel Karmann/dpa

In Nordbayern soll es einzelne Schauer und Gewitter geben. Im Süden sind sie zunächst an den Alpen und am Nachmittag auch im Alpenvorland möglich. In Niederbayern bleibt es voraussichtlich bis zum Abend hinein trocken.

In München beginnt der Tag noch einmal heiter und mit maximal 29 Grad hochsommerlich. In den Abendstunden kann es dann aber zu Regenschauern kommen.