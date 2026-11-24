Die Schützenstraße steht vor einem radikalen Wandel: Karstadt-Ruine, Tietz-Haus und Traditionshotels werden zu Büros, Luxus-Shops und modernen Hotels umgebaut – während die letzten kleinen Läden um ihre Existenz kämpfen und Anwohner jahrelangen Baulärm fürchten.

Lange Zeit tat sich nichts rund um die Bauruinen von Signa-Gründer René Benko. Nun rücken in der Schützenstraße Arbeiter und schwere Baufahrzeuge an.

Es ist wenig los am frühen Montagnachmittag in der Schützenstraße. Nur wenige Passanten eilen durch die Fußgängerzone zwischen Hauptbahnhof und Stachus. Kaum einer bleibt stehen, um in den wenigen verbliebenen Läden etwas einzukaufen; die meisten schauen weder nach rechts noch links. Als wollten sie nur schnell weg hier.

Ein Wohlfühlort ist das kurze, einst stark frequentierte Stück hinter dem schicken neuen Hotel Koenigshof schon lange nicht mehr. Der einst so prächtige Kaufhausbau vorne, das Tietz-Haus am Bahnhofplatz, schaut aus wie ein gigantischer Taubenschlag mit zerbrochenen Scheiben.

Die hässlichste Ruine der Stadt

Daneben: Der fast 250 Meter lange 70er-Jahre-Karstadt-Hertie-Klotz – ebenfalls eine Ruine von René Benko – war noch nie eine Schönheit. Seitdem er leer steht, ist er die hässlichste Ruine der Stadt.

Längst haben fast alle Läden, die die Straße mal belebt haben, aufgegeben. Nur ein paar wenige halten noch durch, darunter Münchens älteste Apotheke.

Es geht los: Am alten Karstadt zwischen Stachus und Hauptbahnhof steht schon die erste "Etage" eines Gerüsts. Das Gebäude wird abgerissen. © Hannes Magerstädt

Drei Jahre lang herrschten – vom Hauptbahnhof aus gesehen auf der linken Seite – kompletter Stillstand und Tristesse. Doch nun, fast genauso plötzlich: kommt der Umbruch. Und zwar gewaltig.

Bäume geschützt, Brunnen weg – mehr Platz für Baufahrzeuge

Vor wenigen Tagen haben Bauarbeiter damit begonnen, an dem leeren 70er-Jahre-Bau ein Gerüst aufzubauen. "Das kommt alles weg", sagt ein Bauarbeiter zur AZ. Derweil ist Enrico Strobel (51), Vorarbeiter der Firma ITG, damit beschäftigt, mit seinen Kollegen schwere Stahlgerüste rund um die alten Platanen aufzustellen. Sie sollen die Bäume schützen während der Baumaßnahmen.

Vorarbeiter Enrico Strobel kümmert sich mit seinen Kollegen darum, dass die Bäume die Baumaßnahmen heil überstehen. © Hannes Magerstädt

Der Myrthenbrunnen des Künstlers Hubert Elsässer, der seit 1983 zwischen den Bäumen stand, ist schon abgebaut und wegtransportiert worden. Hier werden bald schwere Baufahrzeuge und Laster rollen.

In der kleinen Straße starten fast gleichzeitig drei riesige Bauvorhaben, ein viertes läuft bereits: Nach dem Abriss des großen Karstadt aus den 70ern soll auf dem Areal ein schicker, neuer großer Bürokomplex mit Ladenflächen entstehen. Entwickelt wurde das Projekt von David Chipperfield für Benkos Signa. Inzwischen gehört das Areal dem österreichischen Immobilienentwickler Stumpf Development, der das Projekt "Corbinian" nun realisieren will.

So soll es mal werden, wenn alles fertig ist. Vorne: das Tietz-Haus, dahinter ein begrünter, schicker Büro-Komplex mit Geschäften. © Balfin Group

Auch das 1905 und 1906 erbaute, denkmalgeschützte Tietz-Haus hat einen neuen Eigentümer: Nun will es der albanische Milliardär und Immobilienentwickler Samir Mane mit seiner Balfin Group revitalisieren – und verwandeln in ein Mischgebäude aus Büros und noblen Einkaufsflächen à la KaDeWe.

Zwei weitere Hotels werden saniert

Die dritte Großbaustelle liegt schräg gegenüber. Am Abend des 21. Dezember wird das Traditionshotel Excelsior in der Schützenstraße 11 schließen. Die Brüder Geisel haben es verkauft. Die neuen Eigentümer wollen das Gebäude umfassend sanieren und umgestalten. Ein Hotel soll es bleiben.

Und dann ist da noch eine vierte große Baustelle, es gibt sie bereits: Auch das Hotel Anna ein paar Schritte weiter wird derzeit renoviert.

Auch dieses Gebäude neben den Kaufhausgebäuden kommt weg. Aktuell wird entrümpelt. © Hannes Magerstädt

Die Betreiber der kleinen Läden in der Schützenstraße sind leidgeprüft. Jetzt aber kommt es für sie richtig dicke. Die Baumaßnahmen werden einige Jahre dauern. Schon in wenigen Tagen soll vor ihren Ladentüren eine vier Meter hohe Lärmschutzwand hochgezogen werden.

Ihm stehen die jahrelangen Baumaßnahmen bevor: Vladimir Georgiev (l.) von der Schützen-Apotheke mit seinem Mitarbeiter Zhi Li. © Hannes Magerstädt

Wie viele Kunden dann wohl noch kommen? Apotheker Vladimir Georgiev sagt: "Für uns wird das existenzgefährdend." Er hofft, dass ihm und seinen 17 Mitarbeitern die Kunden treu bleiben.