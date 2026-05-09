Medienbericht: Toter aus der Isar geborgen

Passanten sollen am Samstagmorgen die Leiche eines Mannes in der Isar entdeckt haben. Die Polizei ermittele nun wegen dessen Identität und der Todesursache.

Ein Toter soll am Samstagmorgen aus der Isar geborgen worden sein, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Leiche sei von Passanten auf der Höhe des Müller’schen Volksbads im Wasser entdeckt worden, welche die Polizei informierten. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Toten daraufhin geborgen, zur Identität sowie Todesursache des Mannes ermittele die Polizei. Es sei eine Obduktion der Leiche angeordnet worden.