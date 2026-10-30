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McDonald’s am Stachus schließt bald für einige Wochen: Das steckt dahinter

Der McDonald’s am Stachus ist eine der beliebtesten und umsatzstärksten Filialen in ganz Deutschland. Doch ab Januar soll es dort vorerst kein Fastfood mehr geben.
André Wagner |
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Der McDonald's am Stachus soll im nächsten Jahr renoviert und modernisiert werden.
Der McDonald's am Stachus soll im nächsten Jahr renoviert und modernisiert werden. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Franz Feiner

Der McDonald’s am Stachus ist nicht irgendein Fastfood-Restaurant. Die Filiale, mitten im Herzen Münchens gelegen, ist eine der umsatzstärksten in ganz Deutschland. 23 Stunden täglich besuchen Kundinnen und Kunden das dreistöckige Restaurant am Stachus, um mit Burgern, Pommes, Nuggets oder einer Coke ihren Hunger und Durst zu stillen – nur von 6 bis 7 Uhr sind die Counter geschlossen.

Für Touristen ist der Name McDonald’s in verschiedenen Sprachen an der Fassade zu lesen.

Doch schon bald wird dort für mehrere Monate kein Fastfood mehr über den Tresen gehen, denn die Filiale am Stachus soll wohl für eine längere Zeit die Türen schließen. Grund dafür: Die Filiale soll renoviert werden, so berichtete zuerst die tz.

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McDonald's-Filiale am Stachus soll renoviert und modernisiert werden

Auf eine Anfrage der Abendzeitung hält man sich bei McDonald’s mit detaillierten Antworten noch bedeckt. Von Seiten der Pressestelle heißt es nur: "Deutschlandweit betreiben wir gemeinsam mit unseren Franchisepartner:innen derzeit knapp 1400 Restaurants, von denen 26 in München und Umgebung zu finden sind. In den kommenden Jahren planen wir die Eröffnung von rund 400 weiteren Standorten. Gleichzeitig sind umfassende Modernisierungsmaßnahmen an einer Vielzahl der bestehenden Standorte geplant. Mittlerweile ist der Großteil der Münchner Restaurants bereits modernisiert. Bzgl. einer Modernisierung des Restaurants am Karlsplatz können wir aktuell jedoch noch keine konkreten Details nennen."

Immerhin lässt sich aus dieser Antwort herauslesen, dass der McDonald’s am Stachus modernisiert werden soll. Dies geschah schon mit zwei anderen Filialen in München. Im Sommer wurde bereits der McDonald’s am Goetheplatz renoviert und modernisiert. Es folgte das Fastfood-Restaurant am Harras, welches nach wochenlanger Schließung und Bauverzögerungen erst vergangene Woche wiedereröffnet wurde.

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2 Kommentare
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  • a echta Münchner vor 48 Minuten / Bewertung:

    @McDonalds: Bitte beim Umbau an eine Sicherheitsschleuse am Eingang denken.
    Das ist am Stachus inzwischen mehr als notwendig.

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  • .x.x. vor 4 Stunden / Bewertung:

    LOL, ein reißerischer Titel und dann geht´s doch nur um eine Renovierung. Gut gemacht aber mich dennoch verarscht.

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