Bis zur Fastenpredigt am Nockherberg 2026 ist noch viel Zeit, aber trotzdem rief die Paulaner Brauerei jetzt schon zur Pressekonferenz. Der Nachfolger von Fastenprediger Maxi Schafroth steht fest. Alle Informationen, der Livestream.

Wachwechsel auf dem Münchner Nockherberg: Nach einer von Teilen des Publikums viel kritisierten Rede beim diesjährigen Starkbieranstich ist für den bisherigen Fastenprediger, den Kabarettisten Maxi Schafroth, Schluss.

Als Nachfolger stellte die Paulaner-Brauerei als Veranstalter den Schauspieler und Kabarettisten Stephan Zinner vor – ein altbekanntes Gesicht bei dem Münchner Polit-Spektakel. Zinner trat dort im Singspiel viele Jahre lang als Double von Markus Söder (CSU) auf.

Update, 10.31 Uhr: Noch bevor die Pressekonferenz startet, ist es raus. Nach Informationen der AZ löst Stephan Zinner den bisherigen Fastenprediger Maxi Schafroth auf dem Nockherberg ab!

Die Nockherberg-Verantwortlichen stellen nüchtern fest, dass man jetzt eher zur klassischen Nockherberg-Rede zurückkehren will: "Wenn aber der Stephan die Gitarre nehmen will, kann er das gerne tun!"

Stephan Zinner: 15 Jahre der Söder im Singspiel und jetzt der Fastenprediger

Zinner selbst geht auch davon aus, dass er die Nockherberg-Rede auf die althergebrachte Art zu halten: "Ich werde dann schon merken, wenn der Moment da ist, um zu singen." Zinner erwartet, dass da so einiges auf ihn zukommt, rechnet auch mit möglichem Gegenwind, den ja auch Schafroth zu Genüge spürte zum Schluss: "Aber das gehört dazu, deshalb macht man es ja auch."

Maxi Schafroth jetzt in den Münchner Kammerspielen auf der Bühne

Schafroth nutzt die Gelegenheit, um Werbung für seinen neuen Job zu machen: "Am 24. Oktober ist Premiere in den Kammerspielen!" Da kommt dann "ein Abend mit Raiffeisenbank, Riesenkürbis und Allgäublues" auf die Zuschauer zu.

Der Kabarettist Stephan Zinner tritt die Nachfolge von Maxi Schafroth am Nockherberg an. © Daniel Karmann/dpa

Und Zinner kündigt schon einmal an für seine Zeit am Nockherberg: "Es wird scharf werden!" Zinner hat ja 15 Jahre lang Markus Söder im Singspiel gedoubelt, und wird ihm demnächst gegenüberstehen. "Es ist natürlich alles aufregend, aber deshalb mache ich es ja."

Der Livestream zur Paulaner-Pressekonferenz in der Review

Von 2006 bis 2021 trat der 51-Jährige auf dem Nockherberg als umjubeltes Double Söders auf – schon als dieser "nur" Minister und noch nicht Ministerpräsident war.

Anno 2017: Markus Söder (CSU, r) und sein Double, der Schauspieler Stephan Zinner, beim traditionellen Politiker-Derblecken am Münchner Nockherberg. © Tobias Hase/dpa

15 Jahre lang war Markus Söder Zinners Paraderolle beim Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg. Er spielte ihn als CSU-Generalsekretär, als Minister im bayerischen Kabinett und schließlich als Ministerpräsidenten, und 2021 hörte der Schauspieler dann damit auf.

Entspannt bei der Pressekonferenz: Stephan Zinner, Maxi Schafroth und Zinners Co-Autor Thomas Lienenlüke (von links). © Ruth Frömmer

Wie scharf, ob zu weit links oder zu weit rechts es werde mit ihm, auf diese Diskussion will sich Zinner nicht einlassen. Für ihn gelte "einfach machen", sagt er im BR-Interview.

Maxi Schafroth: Seit 2019 fünfmal als Fastenprediger auf dem Nockherberg

Das traditionelle Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg ist einer der Top-Termine im politischen Kalender in Bayern und ein Pflichttermin für die bayerische Polit-Prominenz. Die Veranstaltung ist zweigeteilt: In der Fastenpredigt knöpft sich ein Kabarettist die anwesenden Spitzenpolitiker vor, im anschließenden Singspiel werden Politiker von Schauspielern gedoubelt und aufs Korn genommen.

Schafroth war seit 2019 als Fastenprediger aufgetreten, insgesamt fünfmal. Dass der Allgäuer nun gehen muss, kommt nicht völlig überraschend: Der konservative Teil des Publikums hatte seine diesjährige Rede als zu kritisch bemängelt.

Stephan Zinner auch aus "Rosenheim-Cops" und "Eberhofer"-Krimis bekannt

Vor allem aus der CSU hatte es viel Kritik an ihm gegeben – nachdem Schafroth sich vor allem Söder und die CSU vorgeknöpft hatte. Zinner ist ein deutscher Schauspieler, Musiker und Kabarettist. Neben mehreren Kinofilmen spielte Zinner auch in zahlreichen Fernsehserien mit, etwa bei den "Rosenheim-Cops". Bekannt wurde er zudem mit seiner Rolle als Metzgermeister Simmerl in den "Eberhofer"-Krimikomödien.

Die AZ hatte bereits im Vorfeld spekuliert, wer für Schafroth übernehmen könnte. Hier gibt es die AZ-Kandidaten im Überblick.