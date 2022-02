Max-Joseph-Platz: Erneut tausende Menschen bei Demos in München

Auch am Sonntag haben wieder zahlreiche Menschen in München gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert.

27. Februar 2022 - 15:07 Uhr | AZ

Demonstranten halten am Samstag Plakate mit der Aufschrift "#StandWithUkraine" bei einer Demonstration auf dem Odeonsplatz gegen Russlands Angriff auf die Ukraine. © Tobias Hase (dpa)