Maßkrugschlägerei zum Wiesnausklang: Frau erleidet Schnittwunden im Gesicht

Ein Niederländer rastet aus und verletzt eine 27-Jährige schwer. Die Frau muss in die Klinik und genäht werden. Doch auch er selbst erlitt Schnittverletzungen im Gesicht.

Schon mehrfach wurde der Maßkrug auch heuer wieder zur Hiebwaffe auf der Wiesn.

Eine 27-jährige Besucherin aus Neu-Ulm wird diesen Wiesn-Abend am Samstag in ziemlich schlechter Erinnerung behalten. Und wenn es ganz blöd läuft, wird sie künftig jeden Morgen beim Blick in den Spiegel daran denken müssen.

Es war schon beinahe zu Ende in den Zelten, als ein Streit zwischen der Frau und einem Niederländer (45) entbrannte. Der Grund ist der Polizei nicht bekannt. Der Niederländer rastete daraufhin aus und schlug mit Wucht der Frau ins Gesicht. Und zwar mit einem Maßkrug.

Ob das Glas brach, kann derzeit nicht gesagt werden. Doch das ist möglich. Denn die Frau erlitt vor allem an der Stirn vier tiefe Schnittwunden mit je einem Zentimeter. So tief, dass die Wiesn-Ambulanz sich später dazu entschloss, die Frau in eine Klinik zu schicken.

Die Schlägerei eskaliert in Sekundeschnelle, ein 33-Jähriger greift ein

Doch auch der Niederländer musste genäht werden. Denn ein 28-Jähriger aus München ging dazwischen und wollte die Frau vor weiteren Schlägen schützen. Kurzerhand schlug der Niederländer dem Münchner mit der Faust ins Gesicht. Nun wurde ein weiterer Wiesn-Gast auf den Streit aufmerksam, ein 33-jähriger Mann mit kroatischen Wurzeln.

Doch auch er reagierte ziemlich überzogen. Denn auch er schlug mit dem Maßkrug zu und streckte damit den Niederländer nieder. Hier ist ebenfalls unklar, ob der Krug zerbrach. Aber es ist genauso wahrscheinlich. Denn der Niederländer hatte auch Schnittwunden im Gesicht, an der Nase, der Stirn und an der Augenbraue.

Nach einer Sicherheitszahlung dürfen alle gehen

Zeugen hatten längst den Sicherheitsdienst und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte zerrten die Schlägerei auseinander und nahmen den 33-Jährigen und den 45-Jährigen fest. Der Niederländer musste in der Wiesn-Ambulanz genäht werden.

Beide Männer wurden angezeigt wegen Körperverletzung. Nach Rücksprache der Polizei mit der Staatsanwaltschaft zahlten beide eine Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 3000 Euro und wurden entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.