Massive Störung auf den Linien U3 und U6 – das müssen Fahrgäste jetzt wissen

Einen Tag nach dem Warnstreik müssen sich Pendler im Berufsverkehr auf den Linien U3 und U6 auf weitere Behinderungen einstellen. Das ist der Grund.
Autorenprofilbild Tobias Singer
Tobias Singer |
Störung bei der MVG auf den Linien U3 und U6. Das müssen Fahrgäste jetzt wissen
Störung bei der MVG auf den Linien U3 und U6. Das müssen Fahrgäste jetzt wissen

Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt, kommt es aktuell wegen einer Stellwerkstörung im Bereich Marienplatz zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen auf den Linien U3 und U6. Die Behinderungen sollen noch voraussichtlich bis 10.00 Uhr dauern. Fahrgäste werden gebeten Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen vor Ort zu beachten und die MVG-App zu nutzen.  Man arbeite daran, die Störung so schnell wie möglich zu beheben. 

Tram-Störung bis zum Abend

Länger dauert dagegen die Störung auf der Tramlinie 28. Noch bis zum Abend (20 Uhr) müssen Fahrgäste wegen eines Fahrzeugausfalls im Bereich Sendlinger Tor auf Schienenersatzverkehr setzen.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • JerryH gerade eben / Bewertung:

    Wahrscheinlich ist wegen der Demonstrationen zu massiven Rostansätzen gekommen....
    Sag ich doch Dümmstes Land.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Newi83 vor 19 Minuten / Bewertung:

    Alle ins Auto. Donnerstag ist Stellwerkstörung. Juhu. Ich liebe den unfähigen ÖPNV und die täglichen Staus und Unfälle. Das was München liebenswert macht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor 9 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    "Alle ins Auto". Lang hats gedauert bis Sie das endlich kapiert haben.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
