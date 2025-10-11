AZ-Plus

Massive Störung am Münchner Hauptbahnhof

Der Regionalverkehr am Münchner Hauptbahnhof ist aktuell stark beeinträchtigt. Reisende müssen mit hohen Verspätungen rechnen.
AZ/dpa |
Am Münchner Hauptbahnhof sind derzeit sechs Regionalzuglinien lahmgelegt. (Symbolbild)
Am Münchner Hauptbahnhof sind derzeit sechs Regionalzuglinien lahmgelegt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

München - Die Reparatur einer defekten Oberleitung zwischen München Hbf und München-Pasing hat den Regionalverkehr stark beeinträchtigt. Wie die DB Regio auf ihrer Website mitteilte, sind aktuell (Samstag, 11. Oktober) sechs Regionalzuglinien in Richtung Garmisch-Partenkirchen und Allgäu betroffen: RB6, RB60, RB65, RB66, RB74, sowie RE70. Die betreffenden Züge können demnach weder ein- noch ausfahren.

"Bei den Zügen Richtung Allgäu und Garmisch-Partenkirchen kommt es zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden", heißt es weiter, "Fahrgäste zwischen München Hbf - München-Pasing nutzen bitte die S-Bahnen der Linien S3, S6 und S8. Diese sind von der Störung nicht betroffen und verkehren regulär."

Hohe Verspätungen und kurzfristige Zugausfälle

Die Bahn warnte ihre Fahrgäste vor hohen Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen. Nicht betroffen war die Münchner S-Bahn. Warum die Oberleitung repariert werden musste, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

  • AufmerksamerBürger vor 34 Minuten / Bewertung:

    Die Verkehrswende und die Olympiabewerbung auf Kurs halten - Mehr Auto wagen und kein Funktionärs- und Dopingfestival in München, die Bahn hilft wo sie kann 😀

