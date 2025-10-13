Massive Einschränkungen bei U- und S-Bahn: Womit Münchner im Oktober und November rechnen müssen

Im Oktober und November kommt es im Münchner U- und S-Bahn-Netz zu erheblichen Einschränkungen im Fahrplan. Vor allem der Spät- und Wochenendverkehr wird von den Änderungen betroffen sein.

In den kommenden Wochen und Monaten kommt es bei der Münchner U-Bahn immer wieder zu Einschränkungen und Sperrungen. (Archivbild)

Aufgrund von Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten kommt es in den kommenden Wochen auf zahlreichen U- und S-Bahn-Linien im Münchner ÖPNV zu Einschränkungen und Änderungen im Fahrplan.

Zwar bemühe man sich laut MVG "die Maßnahmen zu bündeln", dennoch müsse der U-Bahnbetrieb auf einigen Linien im Oktober und November zeitweise eingeschränkt werden. Grund sind notwendige Modernisierungs- und Brandschutzmaßnahmen an mehreren U-Bahnhöfen.

Einschränkungen und Sperrungen bei den Linien U1/U2 und U4/U5

Bereits ab dem 12. Oktober sind davon die Linien U4 und U5 betroffen. Bis voraussichtlich Donnerstag, 6. November 2025, verkehren die beiden Linien jeweils von Sonntag bis Donnerstag ab 22.30 Uhr bis Betriebsschluss wie folgt:

Die U4 wird nur zwischen Arabellapark und Lehel fahren. In Fahrtrichtung Arabellapark beginnt die U4 bereits am Odeonsplatz. Zwischen Lehel und Westendstraße fährt die U5.

Die U5 verkehrt zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz (Stachus) nur im 20-Minuten-Takt. Zwischen Laimer Platz und Hauptbahnhof sowie Karlsplatz (Stachus) und Neuperlach Süd sind zusätzliche Züge im Einsatz und verdichten das Angebot.

Ab Freitag, 24. Oktober, finden bis voraussichtlich Montag, 1. Dezember, umfassende Reinigungs- und Sanierungsarbeiten an den Wänden am U-Bahnhof Theresienstraße statt. Aufgrund dessen ist die Linie U2 an sechs Wochenenden von Freitag, 24. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 30. November 2025 jeweils von Freitag 22.30 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss zwischen Hauptbahnhof und Josephsplatz unterbrochen, die U8 fährt eingeschränkt.

Die U2 fährt in diesem Zeitraum in den Abschnitten Feldmoching – Scheidplatz – Josephsplatz und Messestadt Ost – Sendlinger Tor – Hauptbahnhof. Betroffene Fahrgäste können den gesperrten Abschnitt zwischen Scheidplatz und Sendlinger Tor mit der U3 umfahren. Fahrgäste für die zwischen Scheidplatz und Hauptbahnhof liegenden Bahnhöfe können auf die Tramlinien 27 und 28 ausweichen.

Die U8 fährt an den betroffenen Samstagen auf dem verkürzten Linienweg Hauptbahnhof – Neuperlach Zentrum. Zwischen den Haltestellen Sendlinger Tor und Olympiazentrum können die Fahrgäste auf die U3 ausweichen.

Umfangreiche Brandschutzmaßnahmen

Von Anfang November 2025 bis voraussichtlich Ende November 2026 finden auf der unteren Bahnsteigebene (U1/U2) umfangreiche Brandschutzmaßnahmen statt. Die betroffenen Linien U1 und U2 fahren daher ab Sonntag, 9. November, bis vorerst 5. März jeweils von Sonntag bis Donnerstag ab 22.30 Uhr bis Betriebsschluss im 20-Minuten-Takt, da zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz nur ein Gleis zur Verfügung steht. Zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 sind an drei Wochenenden keine Einschränkungen vorgesehen.

Am Sonntag, 23. November, wird die Stromversorgung des Stellwerks Harthof erneuert. Die Linie U2 fährt daher an diesem Tag von ca. 1 Uhr bis ca. 9 Uhr nur im Abschnitt Hauptbahnhof – Messestadt Ost. Im Abschnitt Feldmoching – Scheidplatz werden ersatzweise Busse eingesetzt. Vom Scheidplatz können die Fahrgäste in Richtung Innenstadt auf die U3 beziehungsweise die Tram 28 umsteigen.

Instandhaltungsarbeiten: An diesem Wochenende ist die Stammstrecke gesperrt

Auch bei der S-Bahn kommt es im Oktober und November zu zahlreichen Änderungen und Zugausfällen. Die größten Einschränkungen auf der Stammstrecke gibt es am Instandhaltungswochenende vom 17. bis 20. Oktober sowie während der kompletten Herbstferien (3. bis 7. November).

Während des Instandhaltungswochenendes ist die gesamte Münchner Stammstrecke sowie die S-Bahn-Gleise rund um den Ostbahnhof einschließlich Leuchtenbergring und Berg am Laim gesperrt. Zwischen Pasing im Westen sowie Trudering, Riem und Giesing im Osten werden dann keine Züge auf den S-Bahn-Gleisen unterwegs sein. Nur die S8 fährt den Ostbahnhof an.

Von den Maßnahmen betroffen sind alle Linien, außer der S7, die oberirdisch an den Hauptbahnhof fährt. Die S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ab/bis Moosach ohne Zwischenhalt und nur alle 20 bis 40 Minuten).

Als Schienenersatzverkehr (SEV) stehen an den S-Bahn-Stationen an der Oberfläche Ersatzbusse zur Verfügung, die im 10-Minuten-Takt unterwegs sein sollen.