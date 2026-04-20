Rivalisierende Fußballfans des VfB Stuttgart und des FC Bayern München haben sich vor der Allianz Arena in München eine Massenschlägerei geliefert. Dabei wurden nach Polizeiangeben acht Beamte verletzt. 500 Stuttgart-Fans wurden von der Polizei eingekesselt.

Polizisten (hinten, Mitte) gehen gegen vermummte, gewaltbereite Fans vor. Rivalisierende Fußballfans des VfB Stuttgart und des FC Bayern München haben sich in München eine Massenschlägerei geliefert.

Rivalisierende Fußballfans des VfB Stuttgart und des FC Bayern München haben sich vor der Allianz Arena in München eine Massenschlägerei geliefert. Dabei wurden, wie das Präsidium am Montag mitteilte, sechs Beamte verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Um die gegnerischen Lager auseinanderzuhalten, setzten die Polizisten Schlagstöcke und Pfefferspray ein.

Massenschlägerei noch vor dem Stadion

Bereits vor dem Anpfiff in der Allianzarena am Sonntagnachmittag gingen rivalisierende Fangruppen im Bereich der Parkplätze am U-Bahnhof Fröttmaning aufeinander los. Einige der Schläger waren dabei vermummt, sie trugen Masken oder Sturmhauben. Laut Polizei waren Ultra-Fans des FC Bayern und des VfB Stuttgart an der Prügelei beteiligt.

Über 300 Polizisten im Einsatz

Die Polizei ging mit mehreren Hundertschaften und dem USK dazwischen, um die beiden Lager zu trennen und auf Distanz zu halten. Die Beamten setzten dabei nach Angaben des Präsidiums ihre Schlagstöcke und auch Pfefferspray ein. Acht Polizisten wurden dabei laut Angaben der Beamten verletzt.

Gefangenentransport in Linienbussen

Nachdem die beiden Fanlager getrennt werden konnten, wurden mehr als 500 Gast-Fans von den Einsatzkräften eingekesselt und anschließend einer Kontrolle unterzogen. Vor Ort konnten neben Vermummungsutensilien und Masken auch Gegenstände wie Handschuhe und Gebiss-/ Zahnschutz aufgefunden werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Stuttgart-Fans wurden in bereitgestellte Linienbusse der Stadt verfrachtet und von der Allianzarena in die Innenstadt gebracht. Die Busse stoppten am Hotel Bayerischer Hof. Von dort aus wurden die Fußballfans von Beamten eskortiert ins Präsidium gebracht.

Stuttgart-Fans wieder frei

Die Münchner Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, Widerstandes sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Sämtliche in Gewahrsam genommenen Personen wurden am Sonntag noch in den Abendstunden entlassen.

Zwischenfälle auch im Stadion

Während des Spiels kam es darüber hinaus zu weiteren Straftaten. Die Polizei meldete mehrere Hausfriedensbrüche, ein Diebstahlsdelikt, einen Verstoß nach dem Waffengesetz und zu einem weiteren

Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 35-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Baden-Württemberg wurde angezeigt. Insgesamt war die Münchner Polizei rund um das Fußballspiel, das 75.000 Menschen besuchten, mit über 300 Polizeibeamten im Einsatz. Das Kommissariat 23 hat in allen Fällen rund um das Fußballspiel die weiteren Ermittlungen übernommen. Außerdem bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung. Mögliche Zeugen – vor allem Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit an der Tatörtlichkeit vorbeigefahren sind und möglicherweise Aufnahmen (Dashcam o.ä.) gemacht haben könnten – werden gebeten über ein Upload-Formular Material zur Verfügung zu stellen. Das Portal ist