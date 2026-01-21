Das Büro- und Geschäftshaus B.munich im neuen Central Quartier soll Maßstäbe für moderne Arbeitswelten setzen und das Areal rund um den Münchner Hauptbahnhof nachhaltig prägen.

Das "B.munich" in der Bayerstraße 25 umfasst rund 7000 Quadratmeter Bürofläche sowie 1800 Quadratmetern Retail- und Gastronomiefläche.

Es zählt zu den ersten dort realisierten Neubauprojekten und soll das Gesicht des Areals rund um den Hauptbahnhof repräsentieren, das jetzt Central Quartier heißt. Das Büro- und Geschäftshaus "B.munich" in der Bayerstraße 25 wurde fristgerecht fertiggestellt, von den Projektentwicklern Büschl Unternehmensgruppe sowie Ehret+Klein offiziell an den Käufer Versicherungskammer übergebe, heißt es in der Mitteilung der drei Unternehmen.

"Moderne, flexible Arbeitswelten mit urbanem Charakter"

"Mit dem B.munich haben wir in eine Lage investiert, die sich in den kommenden Jahren zu einem der spannendsten und wertstabilsten Bürostandorte Münchens entwickeln wird", sagt Stephan Huber, Head of Investment Management bei der Versicherungskammer Real Estate GmbH. Die unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof und die städtebauliche Aufwertung des gesamten Areals unterstreiche die Attraktivität der Investition.

Von links: Tolga Tank, Ralf Büschl (beide Büschl Unternehmensgruppe), Stephan Huber (Versicherungskammer), Michael Ehret (Ehret+Klein) und Hendrik Hofmann ((Versicherungskammer). © Büschl Unternehmensgruppe

Auf rund 7000 Quadratmetern Bürofläche sowie 1800 Quadratmetern Retail- und Gastronomiefläche entstehen laut Mitteilung "moderne, flexible Arbeitswelten mit urbanem Charakter". Insgesamt 560 Quadratmeter begrünter Terrassen, eine markante Natursteinfassade und eine hochwertige Architektur nach den Plänen von Ochs Schmidhuber Architekten sollen dem Gebäude einen ureigenen Charakter geben. Der Generalunternehmer Implenia realisierte das Projekt in der komplexen innerstädtischen Lage.

"Das Gebäude steht für hohe Bauqualität, nachhaltige Flächennutzung und eine strategisch bedeutende Lage im Herzen Münchens. Mit seiner Fertigstellung leistet das Projekt einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Quartiers", betont Ralf Büschl, der Vorsitzender des Beirats.

Und Michael Ehret, Gründer von Ehret+Klein ergänzt: "Das Bahnhofsviertel birgt enormes urbanes Potenzial. Mit dem B.munich geben wir jetzt den Startschuss für die Neuerfindung dieses Viertels."