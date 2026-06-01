Marek Wiechers (parteilos) soll Kulturreferent bleiben. Aber erst einmal soll sein Vertrag nur für zwei statt wie sonst üblich für sechs Jahre verlängert werden. Die AZ erklärt, warum.

Marek Wiechers soll Kulturreferent bleiben. Aber erst einmal nur für zwei Jahre.

Kulturreferent Marek Wiechers (parteilos) soll sein Amt erst einmal nur für zwei Jahre behalten. Normalerweise dauert eine Amtszeit sechs Jahre.

Das bestätigte Michael Piazolo (Freie Wähler), dessen Fraktion das Vorschlagsrecht hat, der AZ. Mit der Koalition und mit Marek Wiechers sei vereinbart worden, seinen Vertrag bis Sommer 2028 zu verlängern. Dann würden, sagt Piazolo, auch andere Referenten gewählt. Zum Beispiel endet die Amtszeit von IT-Referentin Laura Dornheim (Grüne) Ende Juni 2028.

Aber war es nicht das Ziel, die Amtszeiten mit denen des Stadtrats anzugleichen? Und welche Rolle spielt, dass 2028 Landtagswahl ist? Piazolo ist Abgeordneter, über ihn wird erzählt, dass er Interesse am Amt des Kulturreferenten habe.

"Referate nicht mehr nur parteipolitisch besetzen"

Zur AZ sagt er: "Die Landtagswahl spielte keine Rolle. Wir können uns vorstellen, Wiechers Vertrag noch mal zu verlängern. Es ist ein offener Prozess." Bei all den Herausforderungen, die im Rathaus anstehen, sei eine "gewisse Kontinuität" gut. Außerdem gefalle ihm, solche Ämter nicht nur parteipolitisch zu besetzen. Neben Piazolo ist noch ein Stadtrat neu für die Freien Wähler eingezogen. Nun wollen sie sich Wiechers Arbeit anschauen, sagt Piazolo.