München läuft: Zum Marathon am Sonntag werden so viele Teilnehmer erwartet wie nie zuvor. Wo entlang der Strecke Straßen gesperrt sind, welche Tram- und Buslinien betroffen sind und was beim "Runners Festival" geboten ist.

Läuferinnen und Läufer beim "Marathon München by Brooks" im vergangenen Jahr. Heuer werden vom 9. bis 11. Oktober mehr als 40.000 Läuferinnen und Läufer erwartet.

"Oben gute Laune, unten gute Laune. Vorne gute Laune, hinten gute Laune", dröhnt es zu Technobeats aus den Lautsprechern am Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark. Hunderte hibbelige Kinder tummeln sich dort. Beim Kinderlauf stimmen sich am Freitag erstmals Schulklassen mit Strecken von bis zu drei Kilometern auf das Laufwochenende ein.

Am Sonntag gehen die Erwachsenen an den Start: 12.300 Marathon- und 14.000 Halbmarathonläufer werden erwartet. Insgesamt rechnen die Veranstalter des „Marathon München by Brooks“ vom 9. bis 11. Oktober mit mehr als 40.000 Teilnehmern – so vielen wie noch nie. Neben Marathon und Halbmarathon gibt es einen 10-Kilometer-Lauf und die Höffner Marathonstaffel.

Straßensperrungen in vielen Stadtteilen

Am Sonntag müssen sich Autofahrer allerdings auf zahlreiche Sperrungen einstellen. Die Zeiten sind Richtwerte und können variieren.

In Schwabing-West und der Maxvorstadt gelten die Sperrungen von 8.15 bis 15.45 Uhr, unter anderem auf der Ackermannstraße und der Schwere-Reiter-Straße. In der Maxvorstadt sind von 8 bis 16 Uhr die Leopoldstraße, die Ludwigstraße und der Odeonsplatz betroffen.

In der Altstadt kommt es von 8 bis 15.30 Uhr zu Sperrungen, etwa in der Theatinerstraße und der Sendlinger Straße. Der Marienplatz ist bereits ab 7.30 Uhr gesperrt. Zwischen Altstadt und Isar sind von 10 bis 15 Uhr unter anderem das Tal, das Isartor und die Ludwigsbrücke betroffen.

In Schwabing gelten die Sperrungen von 8.45 bis 12 Uhr, im Englischen Garten von 8.45 bis 13 Uhr. Auch Bogenhausen, Berg am Laim und Au-Haidhausen sind betroffen. Dort dauern die Sperrungen je nach Straße von 9.15 bis 15 Uhr. Unter anderem sind die Cosimastraße, die Berg-am-Laim-Straße, die Ampfingstraße und die Rosenheimer Straße gesperrt.

Die Stadt empfiehlt, den Veranstaltungsbereich weiträumig zu umfahren und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Anwohner sollen ihre Autos nicht auf gesperrten Straßen parken.

Behinderungen bei Bus und Tram

Zwischen 8 und 16 Uhr kommt es auch im Nahverkehr zu Einschränkungen. Die Tramlinien 12, 16, 17, 19, 21, 25, 27 und 28 werden umgeleitet oder unterbrochen. Bei den Bussen sind die Linien SEV 16, X30, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 68, 100, 132, 144, 145, 153, 154, 155, 183, 184, 185, 187, 188 und 190 betroffen.

Aktuelle Infos gibt es in der MVGO-App, unter und telefonisch unter 0800 344 22 66 00.

Drei Tage Runners Festival

Auch für Nicht-Läufer ist etwas geboten: Von Freitag bis Sonntag präsentieren sich mehr als 50 Marken und Aussteller aus Sport, Gesundheit und Lifestyle auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz. Bei freiem Eintritt gibt es Talks mit Spitzenathleten, Live-Musik, DJ-Sets und Mitmachaktionen.

Entlang der Strecke sorgen 53 Cheering Zones für Stimmung. 15 Running Clubs sowie 32 Bands, Musiker, Cheerleader und DJs feuern die Läufer an. Zu den Hotspots zählen Siegestor, Odeonsplatz, Marienplatz, Chinesischer Turm, Werksviertel und Olympiapark. Im Werksviertel treffen der Start des 10-Kilometer-Laufs, eine Cheering Zone und eine zweite Bühne aufeinander.