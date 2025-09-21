Junger Mann in München von Straßenbahn überrollt – schwer verletzt

Ein junger Mann gerät in München unter eine Tram und wird überrollt. Er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 24-Jährigen nach dem Tramunfall ins Krankenhaus. (Symbolbild)

München

Ein junger Mann ist in München von einer Straßenbahn überrollt und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige sei am späten Samstagabend aus zunächst unbekannten Gründen vor die fahrende Tram gefallen, teilte die Feuerwehr mit.

Obwohl der Fahrer sofort gebremst habe, sei der Mann unter die Tram geraten, die erst nach einigen Metern zum Stehen gekommen sei. Den Angaben nach wurde er nicht eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Tramfahrer.