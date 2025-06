In einem Münchner Gewerbegebiet brennt es. Dabei wird ein Mitarbeiter verletzt. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

München - Bei einem Brand von mehreren Bau-Containern in einem Gewerbegebiet in München hat sich ein Mann verletzt. Ein Rettungswagen habe den 61 Jahre alten Mitarbeiter mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Mann befand sich demnach in einem Container auf dem Betriebsgelände, als das Feuer in der Nacht auf Mittwoch ausbrach. Mehrere Container und eine Holzbaracke hätten gebrannt. Wo das Feuer ausgebrochen war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Feuerwehr verhinderte eigenen Angaben zufolge, dass sich der Brand auf einen benachbarten Recyclinghof und ein weiteres Betriebsgebäude ausbreitete. Die Polizei ermittelte laut Feuerwehr zur Brandursache.