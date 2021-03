Mann und Kind sterben bei Sturz aus großer Höhe: Polizei nennt Details

Am Freitagabend sind ein Mann und ein Kind in der Au bei einem Sturz aus großer Höhe ums Leben gekommen. Die Polizei hat nun erste Details zu den Hintergründen genannt.

München - In der Weilerstraße in der Au hat am Freitagabend ein Zeuge beobachtet, wie zwei Körper auf großer Höhe in einen Hinterhof gestürzt sind. Es handelt sich dabei um einen Mann und ein kleines Kind, beide sind bei dem Sturz ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Passanten, der die Rettungskräfte am frühen Freitagabend alarmiert hatte, sind die beiden aus dem dritten Stock der Grund- und Mittelschule etwa 18 Meter tief "gesprungen oder gefallen", sagte ein Sprecher der Polizei zunächst.

Polizeiliche Ermittlungen gehen von Suizid aus

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ergaben die Ermittlungen, dass es sich bei den beiden Toten um einen etwa 40 Jahre alten Lehrer und seine "nicht schulfähige" Tochter handelt - beide mit Wohnsitz in München. Entsprechend dem Spurenbild vor Ort steht fest, dass der Vater in suizidaler Absicht mit dem Kind in die Tiefe sprang.

Franken: "Es liegt ein Abschiedsbrief vor"

Wie Andreas Franken, Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums, erklärte, war der Mann "zugangsberechtigt", ist also offenbar Lehrer an besagter Schule. Und: "Es gibt keine Hinweise, dass das Kind freiwillig gesprungen ist." Das sei eine besondere Konstellation, die den Fall "so tragisch" mache.

Nach Angaben von Franken "liegt ein Abschiedsbrief vor", und es sei auch eine Obduktion der Leichen vorgesehen. Die Polizei wollte sich nicht näher dazu äußern, ob der Mann psychische oder berufliche Probleme gehabt oder eben unter einer gescheiterten Beziehung gelitten habe.

Rücksicht auf die Familie: Polizei nennt keine weiteren Einzelheiten

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Mordkommission (K11), die derzeit noch andauern. Aus Rücksichtnahme auf die Angehörigen wird die Münchner Polizei keine weiteren Angaben zu den Betroffenen machen.

Anmerkung der Redaktion: In diesem besonderen Fall handelt es sich um einen sogenannten "erweiterten Suizid". In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.