Ein junger Mann stürzt in der Nacht auf Sonntag im U-Bahnhof Olympiazentrum ins Gleisbett und verunglückt tödlich. Was bisher bekannt ist.

Der U-Bahnhof am Olympiazentrum. Am Sonntagfrüh ist hier

In der Nacht auf Sonntag kam es am U-Bahnhof Olympiazentrum zu einem tödlichen Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte gegen 1.30 Uhr ein junger Mann, dem äußeren Anschein nach Mitte 20, ins Gleisbett – unmittelbar, bevor eine U-Bahn in die Haltestelle einfuhr. Der Fahrer leitete zwar sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Mann wurde von der Bahn erfasst und tödlich verletzt.

Tödlicher Unfall im U-Bahnhof Olympiazentrum – Identität des Verunglückten unklar



Die Identität des Verunglückten ist bislang ungeklärt. Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte, gestaltet sich die Arbeit der Ermittlungsbehörden derzeit schwierig, teilte die Polizei mit.

Betreuung und Ermittlungen



Nach bisherigen Erkenntnissen war er in Richtung Bahnsteigkante unterwegs, als er stolperte und ins Gleis fiel. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizid liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Die genaue Ursache für den Sturz konnte jedoch noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden – auch nicht, ob der Mann etwa alkoholisiert war. Der U-Bahn-Fahrer wurde nach dem Vorfall vom Kriseninterventionsteam betreut.

Einschränkungen im Fahrbetrieb



Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb das Gleis etwa zwei Stunden gesperrt. Auf der Linie U3 zwischen Moosach und Fürstenried West kam es dadurch zu Einschränkungen im Fahrbetrieb. Die weiteren Ermittlungen zur Identität des Verunglückten sowie zum genauen Hergang des Unfalls wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.