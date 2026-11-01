Er war für einen Familienbesuch nach Unterschleißheim gekommen – und starb dort nach einem mutmaßlichen Verkehrsunfall. Ein 65-Jähriger wurde am Samstagabend schwer verletzt auf der Straße entdeckt. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

So etwas habe er in den vergangenen zehn Jahren nicht erlebt, sagt ein Sprecher der Münchner Polizei am Sonntag. In Unterschleißheim ist am Samstagabend ein 65-Jähriger offenbar von einem größeren Fahrzeug überfahren worden. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Mann zu kümmern. Das Opfer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Passanten entdecken schwer verletzten Mann

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 18.15 Uhr von Passanten an der Einmündung der Carl-von-Linde-Straße in den Wiesenweg entdeckt. Der alarmierte Rettungsdienst leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Doch für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch am Auffindeort.

Die Polizei und hinzugezogene Gutachter gehen aufgrund der festgestellten Verletzungen davon aus, dass der Mann von einem größeren Fahrzeug erfasst und überrollt wurde. Der aus Hessen stammende 65-Jährige war nach Angaben der Polizei zu einem Familienbesuch in Unterschleißheim. Er erlitt mehrere Knochenbrüche sowie ein Schädel-Hirn- und ein Thoraxtrauma (Brustkorbverletzung).

Polizei geht von Unfall mit größerem Fahrzeug aus

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann vermutlich beim Überqueren der Straße in dem Gewerbegebiet angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Ob der Fahrer den Zusammenstoß bemerkt hat, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Tötung.

Polizei sucht Zeugen in Unterschleißheim

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Unfallkommando unter der Telefonnummer 089 6216-3322 zu melden.