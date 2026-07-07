Mann soll Frau und zwei Kinder (7 und 2) in Münchner Schwimmbad sexuell belästigt haben

Mitarbeiter eines Schwimmbads in München rufen die Polizei. Ein 28-Jähriger soll dort drei Badegäste belästigt haben – darunter ein zweijähriges Kind.

Das Michaelibad in München. Hier soll ein Mann drei Badegäste sexuell belästigt haben, darunter zwei Kinder.

Ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck soll am Sonntagnachmittag drei Badegäste im Münchner Michaelibad sexuell belästigt haben. Bei den Opfern handle es sich laut Polizei um eine 47-Jährige sowie ein zweijähriges und ein siebenjähriges Mädchen.

Mann belästigt Frau und zwei Kinder im Michaelibad

Der Mann soll die Frau unsittlich am Gesäß berührt haben, die Siebenjährige, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Schwimmreifen befand, im Hüftbereich und an den Schultern und die Zweijährige im Bereich des Nackens. Das Badepersonal verständigte die Polizei, nachdem die Betroffenen beziehungsweise ihre Eltern über die Vorfälle berichtet hatten.

Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zu einer Polizeiinspektion. Dort wurde er angezeigt und anschließend wieder entlassen. Die Polizei ermittelt aber weiter.