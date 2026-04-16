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Mann schlägt Polizist mit Faust ins Gesicht

Zwei Polizisten entdecken bei einer Kontrolle eine höhere Geldsumme, danach eskaliert die Situation. Was hinter dem Angriff steckt.
dpa/az |
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Nach einer Personenkontrolle hat ein 27-Jähriger einen jungen Polizisten angegriffen. (Symbolbild)
Nach einer Personenkontrolle hat ein 27-Jähriger einen jungen Polizisten angegriffen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa
München

Ein 27-Jähriger hat einem Polizisten in München mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zuvor hätten zwei Beamte eine vierstellige Geldsumme beschlagnahmt, teilte die Polizei mit. 

Demnach fanden die Polizisten am Samstag während einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof das Geld im Rucksack des 27-Jährigen. Die Herkunft der Scheine habe er nicht erklären können. Daher sei er wegen des Verdachts auf Geldwäsche angezeigt worden.

Kurze Zeit später näherte sich der junge Mann den Polizisten während einer anderen Personenkontrolle und schlug dem 23 Jahre alten Beamten ins Gesicht. Er versuchte wegzulaufen, wurde aber zu Boden gebracht und fixiert. Dagegen wehrte sich der 27-Jährige gewaltsam - und verletzte auch eine Polizistin leicht. 

Der Täter wurde festgenommen und auf der Polizeiwache wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Mittlerweile wurde er entlassen.

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