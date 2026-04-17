Mitten in der Nacht wird ein 49-jähriger Bahnmitarbeiter im Münchner Hauptbahnhof bei Reinigungsarbeiten von einem schlafenden 25-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Bundespolizei fasst den alkoholisierten, polizeibekannten Mann, gegen den nun wegen Körperverletzung ermittelt wird.

Nachts sind im Hauptbahnho viele Bahnmitarbeiter im Einsatz. Viele von ihnen reinigen die Bahnsteige.

Die gewalttätige Attacke hat sich von Mittwoch auf Donnerstagnacht ereignet. In den ersten Stunden des Donnerstags (16. April), hat ein 49-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 2 Uhr das Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs München gereinigt.

Dabei entdeckte er einen 25-Jährigen. Der Mann lehnte sich an eine Wand. Beim näheren Blick war klar: Der Mann schlief offenbar, halb im Stehen. Der Bahnmitarbeiter hat den Mann daraufhin geweckt, um weiter reinigen zu können.

Doch das gefiel dem 25-Jährigen offenbar gar nicht. Er richtete sich auf und soll der Reinigungskraft völlig ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen haben. Danach floh der Schläger in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizei kann den Mann ausfindig machen

Der Bahnmitarbeiter informierte zuständige Bundespolizisten. Und tatsächlich. Die Beamten haben den Mann nach einer erfolgreichen Fahndung feststellen und mit zur Wache nehmen können.

Durch den Angriff erlitt der 49-jährige Bahnmitarbeiter leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Im Anschluss ging er selbstständig in eine Klinik, um sich weiterbehandeln zu lassen.

Der Festgenommene stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Der ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Mann ohne Wohnsitz die Dienststelle wieder verlassen. Er ist offenbar bereits polizeibekannt. Nun folgte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.