Mann mit Waffe am S-Bahnhof Laim? Großeinsatz der Bundespolizei

Mithilfe von Videomaterial an den S-Bahnhöfen Laim und Pasing kann die Bundespolizei den Mann am Münchner Hauptbahnhof fassen. Die Hintergründe.

Großeinsatz der Münchner Bundespolizei: Ein Mann fällt in der S-Bahn der Linie 3 in Richtung Holzkirchen bereits durch aggressives Verhalten und lautes Herumschreien auf, ehe er den Triebfahrzeugführer darauf aufmerksam macht, dass er eine Waffe dabei hat.

Eine entsprechende Mitteilung über das Geschehen sei am Dienstag (7. Oktober) gegen 19.40 Uhr eingegangen, berichtet die Bundespolizei, die sofort mehrere Streifen alarmierte. Am S-Bahnhof Laim ließen sich die Beamten den Mann – er hatte die S-Bahn inzwischen verlassen – vom Lokführer beschreiben.

Die Einsatzkräfte leiteten eine Nahbereichsfahndung ein, und parallel wertete die Leitstelle Videoaufzeichnungen vom Bahnsteig aus. "Dabei konnte der Verdächtige dabei beobachtet werden, wie er den Bahnsteig verließ, seine Oberbekleidung wechselte und anschließend mit einer anderen S-Bahn in Richtung Pasing fuhr", so die Bundespolizei.

Am S-Bahnhof Pasing ergab eine erneute Videoauswertung, dass der Mann zu Fuß zum Haupteingang des Bahnhofs unterwegs war. Kurz darauf konnte der Mann durch Bundespolizisten in einem Geschäft im Bahnhofsgebäude angetroffen und gesichert werden.

"Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann aus Gröbenzell keine Waffe mitführte", teilt die Bundespolizei weiter mit. Auf Nachfrage erklärte der 56-Jährige den Angaben zufolge, seine Äußerung sei lediglich als Scherz gemeint gewesen.

Die Einsatzkräfte nahmen die Personalien des Mannes auf und erteilten ihm einen Platzverweis. Es werde derzeit geprüft, ob der Mann die Kosten für den Polizeieinsatz tragen muss.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass das Vortäuschen von Bedrohungslagen, insbesondere im Zusammenhang mit Schusswaffen, erhebliche Polizeieinsätze auslöst und strafrechtliche Konsequenzen oder hohe Kostenforderungen nach sich ziehen kann.