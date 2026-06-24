Mann mit Kippa an Tankstelle antisemitisch beleidigt: Staatsschutz ermittelt

Auf einem Tankstellengelände in München wird ein Mann, der eine Kippa trägt, antisemitisch beleidigt – Auslöser war ein Streit ums Ausparken.

München

Wegen antisemitischer Beleidigung auf einem Tankstellengelände in München ermittelt der Staatsschutz. Ein 55-jähriger Mann hatte am Montagabend einen 41-Jährigen "antisemitisch und fremdenfeindlich" beleidigt, nachdem ein Parkstreit eskaliert war, wie die Polizei mitteilte. Der 41-Jährige, der laut einer Polizeisprecherin eine Kippa trug, soll sein Fahrzeug so abgestellt haben, dass der 55-Jährige nicht ausparken konnte.

Streit um Parkplatz eskaliert

Der Streit mündete demnach in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide Männer leicht verletzt wurden. Beide Männer wurden wegen wechselseitiger Körperverletzung angezeigt, der 55-Jährige zusätzlich wegen Beleidigung.