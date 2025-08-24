Mann kracht mit Pedelec in parkendes Auto: Schwer verletzt in Klinik
Eigentlich wollte der Münchner (33) mit seinem Dacia am Freitagabend gegen 23.05 Uhr an der Leopoldstraße nur einparken.
Auf der Fahrbahn stadtauswärts hielt er deshalb auf Höhe der Giselastraße am rechten Fahrbahnrand an, um rückwärts in eine Parklücke zu setzen.
Doch, noch während der Pkw stand, krachte ihm von hinten ein Pedelec ins Auto. Dessen Fahrer, ein 61-Jähriger aus dem Landkreis München, stürzte, noch dazu trug er keinen Helm. Der Aufprall war offenbar so heftig, dass der Mann bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.
Mann nach Unfall schwer verletzt
Laut Bericht der Polizei vom Sonntag waren seine Verletzungen so schwer, dass man sie am Freitag zunächst als lebensgefährlich einstufte. Der 33-jährige Autofahrer blieb unverletzt.
Wie sich herausstellte, war der Pedelecfahrer mit etwas über zwei Promille beträchtlich alkoholisiert. Zudem verläuft an der Stelle der Leopoldstraße ein Fahrradweg, warum der 61-Jährige dennoch auf der Straße fuhr, ist unklar.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einem vierstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme wurde die Leopoldstraße gesperrt. In Folge dessen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei ermittelt.
