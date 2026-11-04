Ein Mann mit einem Messer hat in einem Bus der Linie 54 einen Fahrgast zwischen Münchner Freiheit in Richtung Lorettoplatz bedroht und ihm Bargeld gestohlen. Der Täter stieg an der Haltestelle "Bahnhof Giesing" aus und entkam unerkannt.

Ein 66-Jähriger aus München war am Dienstag gegen 10 Uhr mit einem MVG-Bus der Linie 54 auf dem Weg von der Münchner Freiheit in Richtung Lorettoplatz. Kurz nach der Haltestelle Werinherstraße setzte sich ein unbekannter Mann neben den 66-Jährigen. Der Täter hielt unvermittelt ein Messer in der Hand, das er gegen die Hüfte des Opfers drückte. Der Täter legte seinen Zeigefinger auf seine Lippen und signalisierte dem 66-Jährigen damit, dass er keinen Laut von sich geben und still sitzen bleiben solle, so ein Polizeisprecher.

Der Fahrgast wagte nicht, Widerstand zu leisten oder um Hilfe zu rufen. Der Täter durchsuchte die Hosentaschen des Opfers. Der Räuber nahm nach Polizeiangaben das Mobiltelefon des 66-Jährigen an sich und einige Hundert Euro in bar. Im Anschluss stieg der Täter an der nächsten Haltestelle Bahnhof Giesing aus und verschwand unerkannt in unbekannter Richtung. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Aufnahmen der Videokameras im Bus werden von den Ermittlern ausgewertet.

Fahrgast in Buslinie 54 mit Messer überfallen: So soll der Täter aussehen

Die Täterbeschreibung: Männlich, circa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Gestalt, schulterlange dunkle Haare, gebräunter Teint; er trug eine blaue Jeans und eine blaue Jeansjacke.

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der MVG-Buslinie 54 in Richtung Lorettoplatz bzw. an den Haltestellen Werinherstraße und Bahnhof Giesing Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.