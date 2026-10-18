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Mann fällt auf dem Weg zu Bayernspiel ins Gleis und wird von U-Bahn erfasst

Ein Mann stürzt ins Gleis, der U-Bahn-Fahrer bremst – doch der Zug erfasst ihn. Für Fahrgäste, darunter Fußballfans, hat der Unfall in München weitere Folgen.
AZ/dpa |
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Der Mann stürzte laut Polizei alkoholbedingt ins Gleis und wurde von der U-Bahn erfasst. (Symbolbild)
Der Mann stürzte laut Polizei alkoholbedingt ins Gleis und wurde von der U-Bahn erfasst. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein 42 Jahre alter Mann ist in München ins Gleis gestürzt und von der einfahrenden U-Bahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er schwer verletzt. Er kam demnach mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum.

Die U-Bahn-Linie U6 musste den Angaben zufolge deshalb am Samstagnachmittag für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Laut Polizei waren viele Fahrgäste betroffen, die unter anderem zum Fußballspiel nach Fröttmaning unterwegs waren.

Der 42-Jährige sei auf dem Weg zum Bayernspiel gewesen und alkoholbedingt in den Gleisbereich gefallen. Der Fahrer der U-Bahn habe einen Zusammenstoß trotz manueller Bremsung nicht mehr verhindern können.

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