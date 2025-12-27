AZ-Plus
Mann bringt Münchner Hauptbahnhof zum Stillstand: Das ist der Grund

Mit 2,1 Promille spaziert ein 19-Jähriger quer über die Gleise – und sorgt für Stillstand am Münchner Hauptbahnhof.
Als die Polizeibeamten am Münchner Hauptbahnhof eintreffen, hat der 19-Jährige die Gleise bereits verlassen. (Symbolbild)
Ein stark betrunkener Mann hat am Münchner Hauptbahnhof die Schienen betreten und damit zwei einfahrende Regionalzüge zur Notbremsung gezwungen. Wie die Bundespolizei mitteilte, spazierte der 19-Jährige fast über die gesamte Gleisanlage.

Als die Polizei in der Nacht zum Dienstag am Hauptbahnhof eintraf, hatte der Mann die Schienen bereits wieder verlassen. Überwachungskameras bestätigten, dass der 19-Jährige am Gleis 25 auf die Schienen getreten und erst am Gleis 5 wieder nach oben geklettert war.

Alle Züge im Bahnhof mussten auf Anordnung des Fahrdienstleiters sofort stoppen. Neben den zwei Regionalbahnen wurden elf weitere Züge kurzzeitig verzögert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Gegen den Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

